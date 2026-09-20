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Rabbany Wanadriani
Minggu, 20 September 2026 | 23.56 WIB

5 Zodiak yang Disebut Paling Beruntung, Peluang Baik Sering Datang

ilustrasi zodiak yang beruntung. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak yang beruntung. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Astrologi sering digunakan sebagai hiburan untuk melihat karakter maupun gambaran peruntungan berdasarkan posisi dan simbol zodiak.

Dalam pandangan astrologi, setiap zodiak memiliki karakteristik serta energi yang berbeda. Beberapa di antaranya bahkan kerap dikaitkan dengan keberuntungan, peluang positif, dan kemampuan menemukan kesempatan di tengah berbagai situasi.

Meski demikian, keberhasilan dalam kehidupan tetap dipengaruhi oleh usaha, keputusan, kondisi lingkungan, serta berbagai faktor lainnya.

Dilansir dari Horoscope, terdapat lima zodiak yang dalam astrologi sering disebut memiliki kecenderungan kuat terhadap keberuntungan.

1. Sagitarius

Sagitarius berada di bawah pengaruh Jupiter, yang dalam astrologi dikenal sebagai planet yang berkaitan dengan ekspansi, pertumbuhan, dan keberuntungan.

Karakter Sagitarius yang optimistis dan gemar mencoba pengalaman baru dianggap menjadi salah satu alasan zodiak ini kerap dikaitkan dengan hoki.

Mereka cenderung berani mengambil kesempatan dan tidak terlalu takut menghadapi sesuatu yang belum diketahui. Dalam astrologi, keberanian tersebut disebut dapat membawa mereka bertemu dengan berbagai peluang baru, baik dalam perjalanan, pekerjaan, maupun hubungan.

2. Leo

Leo diasosiasikan dengan Matahari dan dikenal memiliki karakter percaya diri serta karisma yang kuat.

Keberanian untuk tampil dan mengambil peran sebagai pemimpin membuat Leo sering terlihat menonjol di tengah lingkungan sosialnya.

Menurut pandangan astrologi yang dikutip, rasa percaya diri tersebut dapat membantu Leo lebih berani mengambil peluang. Ketika kesempatan datang, mereka cenderung tidak ragu untuk menunjukkan kemampuan yang dimiliki.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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