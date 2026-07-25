Punya Aura Keberuntungan, Ini 3 Weton yang Dipercaya Selalu Mendapat Peluang Baik

JawaPos.com - Dalam budaya Jawa, weton atau perhitungan hari kelahiran masih dipercaya oleh sebagian masyarakat sebagai bagian dari tradisi untuk memahami karakter dan perjalanan hidup seseorang.

Selain dikaitkan dengan sifat dan kepribadian, weton juga kerap menjadi pembahasan dalam hal keberuntungan, termasuk peluang rezeki dan kondisi finansial. Beberapa weton dipercaya memiliki energi positif yang membuat pemiliknya lebih mudah menemukan kesempatan dalam kehidupan.

Menurut kepercayaan Primbon Jawa, ada sejumlah weton yang dianggap membawa aura keberuntungan sejak lahir. Mereka diyakini memiliki daya tarik tersendiri sehingga sering mendapatkan peluang baik yang dapat mendukung kesuksesan.

Meski demikian, kepercayaan mengenai weton merupakan bagian dari warisan budaya dan tidak dapat dijadikan patokan pasti masa depan seseorang. Perjalanan hidup tetap dipengaruhi oleh usaha, kerja keras, serta keputusan yang diambil.

Dilansir dari kanal YouTube NGAOS JAWA, berikut tiga weton yang dipercaya memiliki kelancaran rezeki dan keberuntungan besar sepanjang hidup menurut kepercayaan Jawa.

1. Jumat Legi

Weton Jumat Legi memiliki pancaran aura dan kemewahan yang tidak bisa ditutupi. Sejak muda, mereka sudah tampak beda gaya bicara mereka cenderung halus dan wibawa terpancar dari bahasa tubuh serta mereka sangat pandai menempatkan diri di lingkungan manapun.

Itulah sebabnya orang dengan weton Jumat Legi sering diidentikan dengan darah biru entah berasal dari keluarga terpandang atau akhirnya menjadi tokoh masyarakat dengan status sosial tinggi.

Orang dengan weton Jumat Legi memiliki karisma spiritual dan magnet rezeki yang luar biasa. Hal tersebut menjadikan Jumat Legi menjadi weton yang kaya raya dan dimana mereka berada rezeki seperti tersedot datang menghampiri.