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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 19 September 2026 | 22.21 WIB

Urutan 12 Zodiak Paling Beruntung Besok, Minggu 20 September 2026: Cek, Zodiakmu di Nomor Berapa?

Ilustrasi Zodiak (magnific) - Image

Ilustrasi Zodiak (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak besok, Minggu 20 September 2026, menghadirkan sejumlah energi menarik bagi 12 zodiak. 

Menurut perhitungan astrologi, ada yang mendapatkan dorongan kuat dalam urusan keuangan, cinta, dan karier, sementara beberapa zodiak lainnya justru diminta lebih sabar, terbuka terhadap perubahan, serta memberikan perhatian terhadap kesehatan.

Memasuki akhir pekan, suasana astrologi dapat menjadi momentum untuk mengevaluasi kembali berbagai keputusan yang telah diambil sepanjang pekan. 

Bagi sebagian zodiak, keberuntungan datang melalui peluang finansial atau perkembangan karier, sedangkan bagi lainnya dapat muncul melalui hubungan personal, perubahan rutinitas, atau kesempatan untuk beristirahat.

Dilansir dari Astro Talk, ramalan harian disusun berdasarkan perhitungan astrologi Veda, di mana pergerakan planet digunakan untuk membaca tema seperti emosi, kepercayaan diri, komunikasi, cinta, ambisi, peluang, disiplin, dan perkembangan jangka panjang.

Lantas, zodiak apa yang berada di posisi teratas besok, Minggu 20 September 2026? Berikut ulasan lengkapnya.

1. Aries

Aries menempati posisi pertama dalam urutan 12 zodiak paling beruntung besok, Minggu 20 September 2026. Berdasarkan ramalan Astro Talk, Aries mendapatkan gambaran yang sangat kuat pada sektor cinta dan keuangan, masing-masing berada pada tingkat 100 persen, sementara karier dan kesehatan juga berada di angka 80 persen. Kombinasi ini membuat Aries memiliki banyak area positif untuk dimanfaatkan.

Dalam urusan cinta, Aries disarankan memberikan perhatian lebih terhadap hubungan yang sedang dijalani. Kepercayaan dan komitmen menjadi fondasi penting. Bagi Aries yang sudah memiliki pasangan, Minggu dapat menjadi waktu yang baik untuk menciptakan momen berkualitas bersama tanpa terlalu sibuk memikirkan persoalan lain.

Editor: Novia Tri Astuti
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