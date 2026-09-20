Akhir Bulan Makin Beruntung, 6 Zodiak Ini Diprediksi Kebanjiran Rezeki Tak Terduga

JawaPos.com - Rezeki terkadang hadir melalui cara yang tidak pernah disangka sebelumnya. Bentuknya pun beragam, mulai dari uang tambahan, bonus pekerjaan, hadiah, hingga kesempatan baru yang berpotensi memberikan keuntungan.

Dalam astrologi, kondisi tersebut kerap dikaitkan dengan peruntungan masing-masing zodiak. Sejumlah tanda bintang bahkan diramalkan memiliki peluang memperoleh kejutan positif menjelang penghujung bulan.

Dilansir dari kanal YouTube Marcel Wen, ada enam zodiak yang dalam ramalan disebut berpotensi memperoleh rezeki nomplok di akhir bulan. Keberuntungan tersebut dapat muncul melalui berbagai bentuk, baik berupa materi maupun kesempatan yang sebelumnya tidak diperkirakan.

Berikut enam zodiak yang masuk dalam daftar ramalan tersebut:

1. Virgo Virgo dikenal sebagai sosok yang teliti, bertanggung jawab, dan memiliki etos kerja tinggi. Mereka juga digambarkan mempunyai kepedulian besar terhadap orang-orang di sekitarnya dan tidak segan membantu ketika ada yang membutuhkan.

Menjelang akhir bulan, Virgo diramalkan berpeluang memperoleh pemasukan tambahan. Rezeki tersebut bisa datang dari hasil pekerjaan, bonus, atau pemberian dari orang terdekat.

2. Capricorn Capricorn sering digambarkan sebagai pribadi tegas dengan jiwa kepemimpinan yang kuat. Kemampuan berkomunikasi serta kecermatan dalam melihat peluang menjadi beberapa karakter yang dikaitkan dengan zodiak ini.

Dalam ramalan, penghujung bulan disebut dapat membawa kejutan finansial bagi Capricorn. Sumbernya bisa berasal dari orang terdekat maupun kesempatan pekerjaan yang memberikan pemasukan tambahan.

3. Aquarius Aquarius dikenal mandiri, pekerja keras, dan memiliki pembawaan yang menyenangkan. Sifat mudah bergaul membuat mereka cukup mudah membangun hubungan dengan orang-orang di sekitarnya.