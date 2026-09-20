Siap-Siap Dapat Peluang Baru, 6 Shio Ini Disebut Bakal Ketiban Rezeki

JawaPos.com – Ramalan shio kembali menjadi perhatian, terutama terkait peruntungan finansial dan peluang rezeki yang disebut dapat muncul pada periode tertentu.

Dalam astrologi Tionghoa, setiap shio memiliki karakter dan peruntungan yang berbeda. Sejumlah ramalan bahkan menyebut ada beberapa shio yang berpotensi memperoleh kesempatan finansial lebih besar jika mampu mengambil langkah yang tepat.

Kabar tersebut tentu tidak dapat dijadikan kepastian mengenai kondisi keuangan seseorang. Namun, bagi pembaca yang menjadikan ramalan shio sebagai hiburan, prediksi semacam ini dapat menjadi bahan bacaan menarik.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat enam shio yang disebut memiliki peluang mendapatkan rezeki atau perkembangan finansial setelah mengambil langkah penting.

Berikut enam shio yang dimaksud.

1. Shio Naga Shio Naga mencakup mereka yang lahir pada 1964, 1976, 1988, 2000, dan 2012.

Dalam ramalan tersebut, Naga disebut memiliki peruntungan yang cukup kuat, khususnya dalam urusan pekerjaan dan finansial. Peluang mendapatkan pemasukan tambahan atau rezeki yang tidak diduga disebut dapat muncul melalui bidang pekerjaan maupun profesi yang sedang dijalani.

Meski begitu, pemilik Shio Naga disarankan tidak terburu-buru ketika mengambil keputusan berkaitan dengan uang.

Kemampuan mengatur pemasukan, pengeluaran, dan menyusun strategi finansial menjadi hal yang tidak kalah penting. Menurut ramalan tersebut, keberuntungan akan lebih bermanfaat apabila disertai pengelolaan keuangan yang bijaksana.