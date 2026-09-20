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Dea Agustin Adrianingtyas
Minggu, 20 September 2026 | 23.25 WIB

Ramalan Zodiak Pisces 20 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific)

JawaPos.com - Banyak hal baik diperkirakan akan terjadi pada zodiak pisces hari ini. Beasiswa akademis yang telah lama pisces tunggu-tunggu akan segera tiba, sehingga memungkinkan pisces untuk mulai mengerjakan tujuan akademis. 

Usaha pisces kemungkinan akan membuahkan hasil dan membuat gembira. Pisces akan mendapatkan kesempatan besar di bidang profesional. Jadi, persiapkan diri untuk menghadapi tantangan di depan dan meraih peluang yang bagus.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Minggu, 20 September 2026.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Pesan menyenangkan dari pasangan mungkin membuat zodiak pisces tak sabar untuk segera bertemu dengannya. Terkait karir, kerahkan semua kemampuanmu demi mengesankan atasan mendapatkan promosi.

Sementara itu, kenakan pakaian hangat saat cuaca dingin dan hindari minuman dingin untuk menghindari batuk dan pilek. Terkait keuangan, pastikan membuat kesan yang baik karena pisces akan melihat beberapa perkembangan pada kesempatan promosi atau kesepakatan bisnis.

Cinta Pisces

Kehidupan romantis akan semakin meriah, karena pisces menerima pesan yang menyenangkan dari pasangan. Hal itu mungkin membuat pisces tak sabar untuk segera bertemu dengannya. 

Lupakan sejenak kekhawatiran dan masalah kehidupanmu yang lain. Kata-kata manis yang dipertukarkan dengan pasangan, akan membantu membangun fondasi hubungan yang penuh kasih sayang.

Karir Pisces

Hari ini, cobalah mengerahkan semua kemampuanmu demi mengesankan atasan. Jika berharap memberikan kesan yang baik dan mendapatkan promosi, maka lakukan yang terbaik. 

Ada peluang pisces dipilih untuk mendapatkan promosi. Jika berada di puncak performa, kemungkinan besar pisces akan berada di posisi yang baik untuk segera mendapatkan manfaatnya.

Kesehatan Pisces

Waspadai batuk dan pilek hari ini, karena pisces rentan jatuh sakit dengan penyakit ringan. Pisces mungkin juga merasa kurang enak badan karena sakit tenggorokan. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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