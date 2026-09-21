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Dea Agustin Adrianingtyas
Senin, 21 September 2026 | 11.30 WIB

Ramalan Zodiak Pisces 21 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific)

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Pisces akan mengalami pertumbuhan bertahap dalam situasi keuangan. Hal ini merupakan rezeki tak terduga. Selain itu, Pisces mungkin merasa kompetitif dan ambisius, dimana hal ini sangat baik bagi beberapa bidang kehidupan. 

Tetapi, hindari menjadi konfrontatif. Ketahuilah bahwa Pisces dapat bersikap tegas tanpa menyinggung perasaan siapa pun untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Jaga keseimbangan yang sehat antara pekerjaan dan bidang kehidupan lainnya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Senin, 21 September 2026.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Zodiak Pisces sebaiknya menunggu waktu yang tepat untuk membicarakan hal penting dengan pasangan. Terkait karir, berbahagialah karena Pisces akan menerima pengakuan atas semua kerja keras yang telah dilakukan.

Sementara itu, berhati-hatilah di jalan karena mengemudi dengan ceroboh dan agresif dapat mengakibatkan kecelakaan. Terkait keuangan, Pisces memiliki kesempatan untuk mencoba keberuntungan untuk berdagang saham. 

Cinta Pisces

Pisces mempunyai ide-ide romantis yang hebat, tetapi pasangan tidak mendengarkan atau tidak terlalu memperhatikan. Dia sepertinya sedang sibuk dengan hal-hal lain. 

Tunggu waktu yang tepat untuk membicarakan hal penting dengannya. Pada saat itu, Pisces seharusnya sudah mendapatkan perhatian dan kerja sama penuh dari pasangan.

Editor: Candra Mega Sari
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