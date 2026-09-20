Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 21 September 2026 | 00.50 WIB

Ramalan Zodiak Pisces Besok Senin, 21 September 2026: Hadapi Perubahan dengan Pikiran Terbuka

Ilustrasi zodiak Pisces (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Freepik)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Pisces besok, Senin, 21 September 2026, mengajak Anda untuk lebih memperhatikan ketenangan pikiran dan tidak terlalu terburu-buru menghadapi berbagai persoalan.

Ada kemungkinan Pisces sedang membutuhkan waktu untuk memahami keadaan sebelum menentukan langkah yang akan diambil.

Kebiasaan mengikuti perasaan memang dapat membantu Pisces mengenali keinginan pribadi, tetapi keputusan penting tetap perlu dipertimbangkan secara matang.

Dalam kehidupan asmara, Pisces disarankan untuk tidak terburu-buru memasuki hubungan baru hanya karena merasa membutuhkan seseorang untuk mengisi kekosongan.

Sementara dalam urusan karier, perbedaan pendapat di lingkungan kerja mungkin muncul, tetapi persoalan tersebut masih dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik.

Kondisi keuangan juga perlu dikelola dengan penuh perhatian agar keputusan yang dibuat tidak menimbulkan tekanan pada kemudian hari.

Untuk kesehatan, Pisces perlu memperhatikan kondisi tubuh dan tidak ragu mencari saran dari tenaga profesional apabila mengalami keluhan yang mengganggu.

Menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman dapat membantu menciptakan suasana hati yang lebih nyaman setelah menjalani berbagai aktivitas.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Pisces untuk Senin, 21 September 2026, mulai dari asmara, karier, keuangan, hingga kesehatan.

Asmara Pisces

Kehidupan asmara Pisces besok mengingatkan Anda agar tidak terburu-buru menjalin hubungan hanya karena merasa tertarik kepada seseorang.

Pisces dikenal memiliki sisi emosional yang cukup kuat sehingga perhatian kecil dari orang lain terkadang dapat menimbulkan harapan yang lebih besar.

Namun, ketertarikan yang muncul pada awal kedekatan belum tentu menjadi tanda bahwa hubungan tersebut siap dibawa ke tahap yang lebih serius.

Jika Pisces sedang mengenal seseorang, berikan waktu untuk memahami karakter dan cara berpikirnya.

Jangan hanya menilai seseorang berdasarkan perhatian yang diberikan ketika suasana sedang menyenangkan.

Perhatikan pula bagaimana orang tersebut menghadapi perbedaan pendapat, menghargai batas pribadi, dan memperlakukan orang lain.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Pisces 20 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Pisces 20 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan

Minggu, 20 September 2026 | 23.25 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Minggu, 20 September 2026: Jaga Tubuh dengan Konsisten - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Minggu, 20 September 2026: Jaga Tubuh dengan Konsisten

Minggu, 20 September 2026 | 17.38 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Pisces Minggu, 20 September 2026: Peluang Finansial Tak Terduga - Image
Zodiak

Ramalan Keuangan Zodiak Pisces Minggu, 20 September 2026: Peluang Finansial Tak Terduga

Minggu, 20 September 2026 | 17.37 WIB

Terpopuler

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit - Image
1

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit

2

Prediksi Skor Groningen vs PEC Zwolle di Liga Belanda: Trots van het Noorden Menang Tipis di Kandang

3

Prediksi Skor Arema FC vs Persik Kediri di Super League: Macan Putih Kembali Jinakkan Singo Edan!

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie

6

Prediksi Skor Everton vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Toffees Kunci 3 Poin di Kandang

7

Prediksi Skor Espanyol vs Elche di Liga Spanyol: Los Franjiverdes Curi Poin di RCDE Stadium

8

Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Aston Villa di Liga Inggris: The Lilywhites Bakal Sulit Menang!

9

Prediksi Susunan Pemain Persebaya vs Garudayaksa FC: Risto Mitrevski Pantang Remehkan Tim Promosi

10

Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore