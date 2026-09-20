Ramalan Shio Besok Senin 21 September 2026: Monyet, Ayam, Anjing, Babi

JawaPos.com - Ramalan Shio besok Senin 21 September 2026 untuk Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi membawa pesan yang berbeda bagi masing-masing pemilik Shio.

Shio Monyet berpeluang mendapatkan pengakuan atas keterampilan yang dimiliki, tetapi perlu menghindari sikap terlalu memaksakan kehendak.

Shio Ayam disarankan menjaga kualitas pekerjaan dan tidak membiarkan keraguan menghambat keputusan.

Sementara itu, Shio Anjing perlu lebih waspada terhadap hambatan dan persoalan keuangan yang melibatkan pertemanan.

Shio Babi justru dapat memanfaatkan energi positif untuk mencoba pengalaman baru yang selama ini mungkin tertunda.

Ya, ramalan Shio besok Senin 21 September 2026 menarik untuk disimak, terutama bagi pemilik Shio Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi.

Memasuki awal pekan baru, setiap Shio memiliki tantangan dan peluang berbeda dalam menghadapi pekerjaan, mengatur keuangan, serta menjaga hubungan dengan orang-orang terdekat.

Senin menjadi momentum untuk kembali menyusun prioritas setelah melewati akhir pekan. Ada Shio yang perlu lebih berani mengambil kesempatan, tetapi ada pula yang sebaiknya tidak tergesa-gesa membuat keputusan sebelum memahami situasi secara menyeluruh.

Tahun 2026 merupakan Tahun Kuda Api yang identik dengan energi aktif, cepat, dan penuh dorongan untuk bergerak.

Bagi sebagian Shio, energi tersebut dapat menjadi pemicu untuk membuka babak baru.

Namun, kecepatan tetap perlu diimbangi dengan pertimbangan agar langkah yang diambil tidak menimbulkan persoalan baru.

Kalender Tionghoa mencatat Senin, 21 September 2026 sebagai Wu Xu Day, atau Hari Anjing Tanah.

Dalam kalender tersebut, Shio Monyet dan Ayam mempunyai konfigurasi unsur harian yang berbeda, sementara Anjing menjadi Shio pada hari tersebut.

Dilansir dari Astrology.com, berikut ramalan Shio besok Senin, 21 September 2026 untuk Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi.