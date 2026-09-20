Ramalan Shio Besok Senin 21 September 2026: Naga, Ular, Kuda, dan Kambing

Ilustrasi shio (magnific)
JawaPos.com - Ramalan Shio besok Senin, 21 September 2026 untuk Naga, Ular, Kuda, dan Kambing menunjukkan tema yang cukup beragam.
Shio Naga perlu lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, terutama karena kalender Tionghoa mencatat hari tersebut sebagai Hari Anjing Tanah yang berkonflik dengan Naga.
Shio Ular lebih membutuhkan keseimbangan antara produktivitas dan pemulihan energi.
Shio Kuda perlu mengatur kecepatan agar tidak menghabiskan energi untuk terlalu banyak hal sekaligus, sedangkan Shio Kambing dapat lebih terbuka terhadap peluang dan dukungan dari orang-orang di sekitarnya.
Dalam urusan rezeki dan keuangan, keempat Shio sama-sama dapat mengambil pelajaran tentang pentingnya perencanaan.
Peluang yang terlihat menarik tetap perlu diperiksa sebelum dijadikan keputusan finansial.
Ya, ramalan Shio besok Senin 21 September 2026 menjadi salah satu topik yang menarik bagi Shio Naga, Ular, Kuda, dan Kambing.
Senin, 21 September 2026, menjadi awal pekan yang dapat dimanfaatkan untuk menyusun kembali rencana setelah aktivitas akhir pekan.
Ada yang mungkin merasa terdorong untuk bergerak lebih cepat, sementara sebagian lainnya justru membutuhkan waktu untuk mengevaluasi keputusan sebelum mengambil langkah berikutnya.
Dalam kalender Tionghoa, tanggal ini tercatat sebagai Wu Xu Day, atau Hari Anjing Tanah, dalam Bing Wu Year (Tahun Kuda Api) dan Ding You Month (Bulan Ayam Api).
Kalender tersebut juga mencatat Naga sebagai Shio yang berkonflik dengan energi hari ini, sedangkan konfigurasi unsur dan hubungan masing-masing Shio dapat menjadi bagian dari pembacaan tradisional.
Dilansir dari Astrology.com, berikut ramalan Shio besok Senin, 21 September 2026 untuk Naga, Ular, Kuda, dan Kambing.
Simak bagaimana peluang karier, kondisi keuangan, rezeki, serta kehidupan asmara masing-masing Shio.
1. Shio Naga: Jangan Terburu-buru, Evaluasi Langkah Sebelum Mengambil Keputusan
Pemilik Shio Naga sebaiknya memulai Senin, 21 September 2026 dengan sedikit lebih tenang. Hari ini dapat membawa situasi yang membuat Anda ingin segera menyelesaikan sesuatu, tetapi keputusan yang terlalu cepat berpotensi membuat persoalan sederhana menjadi lebih rumit.
Karena itu, kemampuan untuk mengendalikan respons dan memeriksa kembali informasi menjadi hal yang penting.
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Jawa Pos
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