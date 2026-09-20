5 Weton Istimewa Terlahir dengan Nasib Emas Menuju Kejayaan dan Kekayaan Tak Berujung

Ilustrasi Rezeki Melimpah dan Karier Melesat (magnific)
JawaPos.com - Dalam kebijaksanaan Jawa kuno, weton merupakan lebih dari sekadar perhitungan hari lahir; ia dipandang sebagai petunjuk yang diyakini dapat menunjukkan jalur kehidupan seseorang.
Dilansir dari Youtube Ngaos Jawa, Primbon Jawa menyatakan bahwa setiap individu dilahirkan dengan takdir tertentu, yang dipengaruhi oleh harmoni antara hari dan pasaran.
Beberapa di antara mereka ditakdirkan memiliki kehidupan yang sederhana, sementara yang lainnya memperoleh jalan yang cerah menuju kesuksesan.
Di antara berbagai weton, terdapat lima yang dianggap paling istimewa.
Mereka ini dianggap sebagai pemilik “nasib emas” – tidak hanya direncanakan untuk mencapai singgasana kejayaan, tetapi juga dikelilingi oleh rezeki yang mengalir tanpa henti.
Mari kita bahas satu persatu.
1. Weton Jumat Legi – Pembawa Karisma Seorang Pemimpin
Orang-orang yang lahir pada hari Jumat Legi diyakini memiliki aura kepemimpinan yang alami.
Karakter mereka tenang, bijaksana, dan pandai beradaptasi, sehingga dihormati oleh banyak orang.
Menurut primbon, rezeki yang dimiliki Jumat Legi seperti sumur yang tidak pernah kering, selalu ada jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi.
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