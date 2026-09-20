Keuangan Membaik! 6 Weton Istimewa Berakhir Cipta Keajaiban dan Menarik Rezeki

Rezekimu Makin Deras (benzoix/Freepik)
JawaPos.com - Dalam kehidupan, rezeki tidak datang tanpa usaha.
Terdapat perjuangan, keringat, bahkan rasa sakit yang mengikuti setiap langkah kita.
Namun, ketika ketekunan bertemu dengan berkah, lahirlah sebuah keajaiban yang sulit dipercayai.
Berdasarkan primbon Jawa, ada beberapa weton yang diyakini memiliki kekuatan khusus dalam membawa perubahan hidup.
Setelah melewati masa-masa yang penuh tantangan, mereka justru memperoleh pintu rezeki yang lebar, seolah-olah rezeki itu datang kepada mereka dengan sendirinya.
Dilansir dari Youtube Ngaos Jawa terdapat 6 weton istimewa yang diperkirakan situasi keuangannya mulai membaik, hasil dari kerja keras yang tiada henti, hingga menciptakan keajaiban yang membahagiakan.
1. Weton Senin Pon
Orang yang lahir pada Senin Pon dikenal sebagai sosok yang gigih.
Meskipun sering dicemooh, hati mereka sekuat baja.
Setelah mengalami banyak kegagalan, keadaan keuangan mulai membaik.
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Jawa Pos
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