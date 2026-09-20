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Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 20 September 2026 | 15.09 WIB

Rezeki Datang Saat Diragukan, 7 Weton Ini Diramal Bangkit dari Keterpurukan Menurut Primbon Jawa

Weton ini diramal bangkit dari keterpurukan rezeki datang menurut primbon jawa./Magnific/ benzoix - Image

Weton ini diramal bangkit dari keterpurukan rezeki datang menurut primbon jawa./Magnific/ benzoix

JawaPos.com – Primbon Jawa mengenal weton yang dipercaya mendapat rezeki besar justru saat banyak orang meragukan mereka.

Golongan weton ini diyakini mengalami kebangkitan hidup setelah melewati masa sulit yang cukup panjang.

Keberuntungan tersebut kerap datang di saat yang paling tidak terduga bagi pemiliknya.

Dilansir dari akun YouTube Bara raja cirebon pada Jumat (18/9), disebutkan tujuh weton yang menurut primbon Jawa dipercaya mengalami kebangkitan setelah diremehkan banyak orang.

1. Senin wage

Weton Senin Wage dikenal sebagai pribadi sabar yang mampu bertahan menghadapi tekanan hidup.

Kecenderungan memendam kesedihan sendiri menjadi ciri khas yang melekat pada pemilik weton ini.

Kesederhanaan penampilan sering membuat mereka dipandang sebelah mata oleh orang di sekitarnya.

Tekad kuat serta kemampuan bertahan luar biasa tersimpan di balik sikap sederhana tersebut.

Perubahan besar dalam urusan rezeki dipercaya akan dialami dalam waktu tertentu ke depan. Rezeki tersebut bisa datang dari pekerjaan baru, usaha kecil, atau bantuan tak terduga.

Editor: Hanny Suwindari
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