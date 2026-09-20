Rezeki Datang Saat Diragukan, 7 Weton Ini Diramal Bangkit dari Keterpurukan Menurut Primbon Jawa

Weton ini diramal bangkit dari keterpurukan rezeki datang menurut primbon jawa./Magnific/ benzoix
JawaPos.com – Primbon Jawa mengenal weton yang dipercaya mendapat rezeki besar justru saat banyak orang meragukan mereka.
Golongan weton ini diyakini mengalami kebangkitan hidup setelah melewati masa sulit yang cukup panjang.
Keberuntungan tersebut kerap datang di saat yang paling tidak terduga bagi pemiliknya.
Dilansir dari akun YouTube Bara raja cirebon pada Jumat (18/9), disebutkan tujuh weton yang menurut primbon Jawa dipercaya mengalami kebangkitan setelah diremehkan banyak orang.
1. Senin wage
Weton Senin Wage dikenal sebagai pribadi sabar yang mampu bertahan menghadapi tekanan hidup.
Kecenderungan memendam kesedihan sendiri menjadi ciri khas yang melekat pada pemilik weton ini.
Kesederhanaan penampilan sering membuat mereka dipandang sebelah mata oleh orang di sekitarnya.
Tekad kuat serta kemampuan bertahan luar biasa tersimpan di balik sikap sederhana tersebut.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit
Prediksi Skor Groningen vs PEC Zwolle di Liga Belanda: Trots van het Noorden Menang Tipis di Kandang
Prediksi Skor Arema FC vs Persik Kediri di Super League: Macan Putih Kembali Jinakkan Singo Edan!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie
Prediksi Skor Everton vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Toffees Kunci 3 Poin di Kandang
Prediksi Skor Espanyol vs Elche di Liga Spanyol: Los Franjiverdes Curi Poin di RCDE Stadium
Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Aston Villa di Liga Inggris: The Lilywhites Bakal Sulit Menang!
Prediksi Susunan Pemain Persebaya vs Garudayaksa FC: Risto Mitrevski Pantang Remehkan Tim Promosi
Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022