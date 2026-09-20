Ramalan Zodiak Aquarius & Pisces 20 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari-hari yang kacau di masa lalu mungkin akan membebani dan memberi zodiak aquarius perasaan lelah. Hal ini mungkin akumulasi beban kerja yang menumpuk selama beberapa minggu.

Kelelahan aquarius cenderung menimbulkan perasaan frustrasi. Sehingga, aquarius perlu memberikan kemampuan untuk mengendalikan ketidakpuasan dan menurunkan amarah secara maksimal.

Banyak hal baik diperkirakan akan terjadi pada zodiak pisces hari ini. Beasiswa akademis yang telah lama pisces tunggu-tunggu akan segera tiba, sehingga memungkinkan pisces untuk mulai mengerjakan tujuan akademis.

Usaha pisces kemungkinan akan membuahkan hasil dan membuat gembira. Pisces akan mendapatkan kesempatan besar di bidang profesional. Jadi, persiapkan diri untuk menghadapi tantangan di depan dan meraih peluang yang bagus.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Minggu, 20 September 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius perlu menyampaikan perasaan tulus kepada pasangan untuk mencegahnya merasa diabaikan. Terkait karir, usahakan untuk tidak melakukan kesalahan jika aquarius ingin mendapatkan promosi atau terobosan bisnis.

Sementara itu, kangan mencari penjelasan, tenangkan diri, dan bernapaslah dalam-dalam setiap aquarius merasa tegang. Pada sisi keuangan, aquarius akan menghadapi konsekuensi dari pengeluaran berlebihan yang baru-baru ini dilakukan.

Cinta Aquarius