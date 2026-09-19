Nasib Berubah ke Arah Positif, 5 Shio Ini Jadi Sorotan Ramalan Tiongkok

JawaPos.com – Dalam astrologi Tiongkok, perjalanan hidup seseorang kerap dikaitkan dengan shio yang menaunginya. Perubahan situasi dan momentum tertentu kemudian dipercaya dapat membawa pengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan.
Dalam ramalan terbaru, sejumlah shio disebut sedang berada dalam fase perubahan. Mereka dipercaya akan memperoleh kejelasan setelah melewati situasi yang membingungkan, sekaligus menemukan kesempatan baru yang sebelumnya tidak terlihat.
Beberapa perubahan tersebut dapat berkaitan dengan pekerjaan, hubungan, maupun keputusan penting yang menentukan langkah selanjutnya.
Namun, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan astrologi dan tidak dapat dijadikan kepastian mengenai masa depan seseorang.
Dilansir Horoscope, berikut lima shio yang disebut sedang memasuki periode penuh peluang dan perubahan positif.
Shio Kerbau disebut akan menghadapi sejumlah momen penting yang membutuhkan keteguhan dalam mengambil keputusan.
Pilihan yang dibuat pada periode ini dipercaya dapat memberikan pengaruh terhadap perjalanan mereka selanjutnya. Karena itu, Kerbau disarankan tidak terlalu terpaku pada rencana lama ketika muncul perubahan keadaan.
Bahkan, rencana yang batal atau jadwal yang berubah bisa saja membuka kesempatan lain yang sebelumnya tidak dipertimbangkan. Dalam ramalan ini, kesediaan menerima tawaran dan kemungkinan baru menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan.
Bagi shio Naga, perubahan besar disebut dapat bermula dari berakhirnya sesuatu yang sudah tidak lagi sesuai dengan kehidupan mereka.
Akhir dari sebuah pekerjaan, hubungan, kebiasaan, atau keyakinan tertentu tidak selalu dipandang sebagai kegagalan. Dalam perspektif astrologi, kondisi tersebut justru dapat menjadi titik awal menuju fase baru.
Setelah melewati proses tersebut, Naga dipercaya akan memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai apa yang sebenarnya mereka inginkan. Dari sana, peluang baru pun disebut mulai terbuka.
Shio Ular diprediksi akan melihat berbagai situasi dengan perspektif yang lebih jernih.
Hal-hal yang sebelumnya masih abu-abu disebut mulai menunjukkan gambaran sebenarnya. Kondisi tersebut dapat mendorong Ular untuk mengambil keputusan yang selama ini mungkin ditunda.
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