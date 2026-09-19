Tak Selalu Terlihat, 4 Zodiak Ini Konon Punya Kemampuan Analisis yang Mengagumkan

ilustrasi zodiak yang jenius. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Kecerdasan seseorang dapat terlihat dalam berbagai bentuk. Ada yang mudah memahami persoalan, ada yang unggul dalam mencari solusi, sementara yang lain memiliki kemampuan melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda.

Dalam astrologi, karakter semacam itu kerap dikaitkan dengan zodiak tertentu. Beberapa zodiak disebut memiliki pola pikir yang tidak selalu mudah terlihat dari luar, tetapi dianggap mampu menganalisis masalah dan menemukan ide-ide unik.

Meski demikian, kaitan antara zodiak dan kecerdasan merupakan bagian dari kepercayaan astrologi, bukan ukuran ilmiah untuk menentukan tingkat kecerdasan seseorang.

Dilansir My Inner Creative, berikut empat zodiak yang disebut memiliki kecerdasan tersembunyi dan cara berpikir yang berbeda dari kebanyakan orang.

1. Aquarius Aquarius dikenal dalam astrologi sebagai zodiak yang memiliki pola pikir visioner. Mereka disebut senang memikirkan berbagai kemungkinan yang belum terpikirkan oleh orang lain.

Cara berpikirnya cenderung bebas dan tidak terpaku pada pendekatan konvensional. Karena itu, Aquarius sering dikaitkan dengan kemampuan menemukan gagasan baru serta solusi kreatif untuk menghadapi persoalan yang rumit.

Ide yang mereka sampaikan terkadang terdengar tidak biasa pada awalnya. Namun, sudut pandang berbeda tersebut justru menjadi salah satu karakter yang membuat Aquarius dianggap memiliki kecerdasan unik.

Di sisi lain, Aquarius disebut lebih tertarik memikirkan gambaran besar daripada hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut terkadang membuat cara berpikir mereka sulit dipahami orang lain.

2. Virgo Virgo sering dikaitkan dengan pola pikir yang sistematis, teliti, dan logis.

Mereka disebut mampu memperhatikan detail kecil yang mungkin terlewatkan oleh orang lain. Ketika menghadapi masalah, Virgo cenderung mengumpulkan informasi terlebih dahulu sebelum menentukan solusi.

Kemampuan menganalisis berbagai aspek secara mendalam membuat zodiak ini kerap digambarkan sebagai pemecah masalah yang baik.

Namun, sifat teliti tersebut juga dapat membuat Virgo terlalu kritis. Mereka bisa memiliki standar tinggi terhadap diri sendiri maupun orang di sekitarnya.