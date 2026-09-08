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Irfan Ferdiansyah
Selasa, 8 September 2026 | 20.03 WIB

Ingin Berusaha Meningkatkan Kemampuan Mengingat Nama Orang-Orang? Lakukan 6 Cara Ini

seseorang yang berusaha mengingat nama orang lain./Magnific/katemangostar - Image

seseorang yang berusaha mengingat nama orang lain./Magnific/katemangostar

JawaPos.com - Pernahkah kamu baru saja berkenalan dengan seseorang, mengobrol cukup lama, bahkan merasa percakapannya menyenangkan, tetapi beberapa menit kemudian kamu sudah lupa siapa namanya?

Situasi seperti ini sebenarnya sangat umum. Banyak orang merasa tidak enak ketika harus bertanya kembali, “Maaf, namanya siapa tadi?” Terlebih jika orang tersebut baru saja memperkenalkan dirinya dengan jelas.

Padahal, kesulitan mengingat nama seseorang tidak selalu berarti kamu memiliki daya ingat yang buruk. Nama merupakan jenis informasi yang memang relatif sulit diingat karena sering kali tidak memiliki hubungan langsung dengan karakteristik orang yang mengucapkannya.

Kita lebih mudah mengingat seseorang sebagai “pria yang tadi bercerita tentang hobinya mendaki gunung” daripada mengingat bahwa namanya adalah “Andi”, misalnya.

Kabar baiknya, kemampuan mengingat nama dapat dilatih. Kamu tidak harus memiliki ingatan luar biasa untuk menjadi lebih baik dalam hal ini. Dengan menggunakan beberapa strategi sederhana yang sejalan dengan cara kerja perhatian dan memori manusia, kamu dapat meningkatkan kemungkinan untuk mengingat nama seseorang setelah pertama kali bertemu.

Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (6/9), terdapat enam cara yang bisa kamu coba.

1. Benar-benar Dengarkan Saat Seseorang Menyebutkan Namanya

Kesalahan pertama yang sering terjadi justru berlangsung pada beberapa detik pertama ketika seseorang memperkenalkan diri.

Orang tersebut mengatakan, “Halo, saya Rina.”

Namun, bukannya benar-benar memperhatikan namanya, pikiran kita sudah sibuk memikirkan apa yang akan dikatakan selanjutnya.

Editor: Hanny Suwindari
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