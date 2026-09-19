Keberuntungan Seolah Tak Jauh, 5 Zodiak Ini Disebut Punya Energi Positif

JawaPos.com – Astrologi kerap digunakan sebagian orang untuk melihat berbagai sisi kehidupan berdasarkan zodiak, termasuk soal peluang, keberuntungan, hingga karakter seseorang.
Dalam kepercayaan astrologi, setiap zodiak memiliki karakteristik dan planet penguasa yang berbeda. Hal tersebut kemudian dikaitkan dengan kecenderungan tertentu, termasuk kemampuan seseorang dalam menemukan peluang atau mendapatkan keberuntungan.
Meski demikian, keberhasilan dalam kehidupan tetap dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti usaha, keputusan, kondisi, dan kesempatan. Prediksi zodiak sendiri tidak memiliki dasar ilmiah yang membuktikan bahwa posisi benda langit dapat menentukan keberuntungan seseorang.
Dilansir Horoscope, berikut lima zodiak yang dalam astrologi kerap dikaitkan dengan keberuntungan dan energi positif.
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Sagitarius menjadi salah satu zodiak yang paling sering diasosiasikan dengan keberuntungan. Dalam astrologi, zodiak ini berada di bawah pengaruh Jupiter, yang dikenal sebagai planet ekspansi, pertumbuhan, dan keberuntungan.
Karakter Sagitarius yang optimistis, berani mencoba hal baru, serta gemar menjelajahi berbagai pengalaman dipercaya dapat membuka lebih banyak kesempatan.
Sikap berani mengambil langkah dan menghadapi tantangan membuat mereka kerap dianggap mampu menemukan peluang di tempat yang tidak terduga, baik dalam urusan pekerjaan, perjalanan, maupun hubungan.
Leo dikenal sebagai zodiak yang memiliki kepercayaan diri tinggi dan karakter yang penuh daya tarik. Dalam astrologi, Leo berada di bawah naungan Matahari yang kerap dikaitkan dengan vitalitas, ekspresi diri, dan keberanian.
Kemampuan Leo untuk tampil percaya diri membuat mereka mudah menarik perhatian dalam berbagai situasi. Sifat tersebut juga dipercaya dapat membantu mereka mengambil kesempatan ketika peluang datang.
Bagi sebagian astrolog, keberuntungan Leo tidak hanya berkaitan dengan nasib, tetapi juga keberanian mereka untuk tampil, mengambil keputusan, dan mengejar apa yang diinginkan.
Libra identik dengan keseimbangan, keharmonisan, serta kemampuan menjaga hubungan dengan orang lain. Zodiak ini diperintah oleh Venus, planet yang dalam astrologi dikaitkan dengan cinta, keindahan, dan hubungan.
Karena memiliki kecenderungan diplomatis, Libra dipercaya mampu membangun koneksi yang mendukung perjalanan hidupnya. Relasi dan kerja sama dengan orang lain bahkan dianggap menjadi salah satu sumber peluang bagi zodiak ini.
Ketika mampu menjaga keseimbangan dan menghindari konflik yang tidak perlu, Libra disebut dapat lebih mudah melihat kesempatan yang datang melalui lingkungan sosialnya.
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