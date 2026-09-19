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Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 19 September 2026 | 17.03 WIB

Ramalan Zodiak Libra 19 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific)

JawaPos.com – Zodiak libra mungkin merasakan kembali relaksasi, sehingga harus menjalani hidup dengan penuh percaya diri dan keyakinan. Kemungkinan besar, libra akan mendapatkan beberapa kejutan menyenangkan atau melakukan beberapa percakapan terbuka dengan orang-orang terdekat. 

Hal ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk menghabiskan waktu berkualitas dengan orang-orang terkasih sekaligus menyelesaikan perselisihan yang ada. Cobalah untuk mengekspresikan diri dan mengembangkan hubunganmu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra Sabtu, 19 September 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra perlu melakukan segala upaya untuk menyenangkan pasangan. Terkait karir, gunakan bakatmu dan bekerja keraslah untuk menyelesaikan tugas penting sesuai dengan tenggat waktu.

Sementara itu, hindari mendekati air yang dalam, karena kecelakaan yang berhubungan dengan air bisa saja terjadi. Terkait keuangan, pendapatan libra yang dapat dibelanjakan perlu dialokasikan untuk membeli gadget dan barang elektronik pada saat ini.

Cinta Libra

Libra perlu melakukan segala upaya untuk menyenangkan pasangan. Jika lajang dan akhir-akhir ini merasa sangat bosan dengan rutinitas yang sama setiap hari, mungkin sudah saatnya untuk melakukan sesuatu yang menarik dan di luar kebiasaan.

Karir Libra

Kemungkinan, libra akan diberi tugas penting dengan tenggat waktu yang akan menguji kerja keras. Oleh karena itu, gunakan bakatmu untuk meningkatkan prospek karir. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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