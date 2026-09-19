Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Sabtu, 19 September 2026: Pilih Saran yang Tepat

Ilustrasi zodiak Libra (Freepik)
JawaPos.com - Kesehatan Libra pada Sabtu, 19 September 2026, mengingatkan pentingnya lebih selektif ketika menerima berbagai informasi mengenai tubuh dan pola hidup.
Kemudahan memperoleh saran kesehatan terkadang membuat Libra menemukan banyak pendapat yang terlihat meyakinkan, tetapi belum tentu sesuai dengan kebutuhannya.
Sebelum mencoba pola makan, jenis olahraga, atau rutinitas tertentu, Libra sebaiknya mencari tahu terlebih dahulu sumber informasi tersebut.
Pengalaman seseorang dalam menjalani sebuah metode tidak otomatis berarti cara yang sama akan memberikan hasil serupa bagi Libra.
Kondisi tubuh, kebutuhan nutrisi, tingkat aktivitas, dan kebiasaan setiap orang berbeda sehingga pilihan dalam menjaga kesehatan juga perlu disesuaikan.
Selain menyaring informasi, Libra juga perlu lebih peka terhadap kondisi tubuh sepanjang hari.
Ketika energi mulai menurun, jangan terus memaksakan diri hanya karena masih memiliki banyak pekerjaan atau kegiatan yang harus diselesaikan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park
Prediksi Skor Malaga vs Villarreal di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Siap Bombardir Tuan Rumah
Prediksi Skor Lillestrom vs Torreense di Liga Europa: Kans Kanarifuglene Menang di Arasen Stadion
Prediksi Skor Real Betis vs Getafe di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Siap Sikat Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Besiktas vs Marseille di Liga Europa: Kara Kartallar Cabik-cabik Tim Tamu di Tupras
Prediksi Skor Arema FC vs Persik Kediri di Super League: Macan Putih Kembali Jinakkan Singo Edan!
Prediksi Skor Viktoria Plzen vs Union SG di Liga Europa: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Susunan Pemain Manchester City vs Norwich: Maresca Rotasi Skuad
Prediksi Skor Levski Sofia vs Red Bull Salzburg di Liga Europa: Misi Die Roten Bullen Curi Poin
Prediksi Skor Real Sociedad vs Bournemouth di Liga Europa: Txuri-urdin Bakal Kesulitan Redam Lawan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022