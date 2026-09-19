Ramalan Keuangan Zodiak Libra Sabtu, 19 September 2026: Bijak Mengatur Pengeluaran

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Keuangan Libra pada Sabtu, 19 September 2026, perlu mendapatkan perhatian terutama dalam mengatur pengeluaran yang terlihat kecil tetapi bisa menumpuk.
Kondisi finansial yang terasa cukup aman sebaiknya tidak membuat Libra kehilangan kendali terhadap cara menggunakan uang.
Kebiasaan membeli sesuatu secara spontan dapat menjadi salah satu hal yang perlu dievaluasi.
Nominal yang dikeluarkan mungkin tidak terasa besar ketika dilakukan sekali, tetapi pengaruhnya bisa berbeda jika kebiasaan tersebut terus berulang.
Sebelum melakukan transaksi, Libra dapat mempertimbangkan kembali manfaat barang atau layanan yang hendak dibeli.
Tanyakan apakah pengeluaran tersebut memang berkaitan dengan kebutuhan atau hanya muncul karena keinginan sesaat.
Menetapkan batas belanja juga dapat membantu Libra menjaga agar kebutuhan utama tidak tergeser oleh pengeluaran lain.
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Jawa Pos
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