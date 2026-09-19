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Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 19 September 2026 | 15.45 WIB

Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 19 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo dan Virgo (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Leo dan Virgo (Magnific)

JawaPos.com - Hari ini adalah hari keberuntungan bagi zodiak leo, karena beberapa kasus pengadilan yang tertunda akan selesai dan menguntungkan. Untungnya, orang-orang yang berkuasa akan berpihak kepada leo, sehingga leo pasti akan diuntungkan karenanya. 

Pengacara yang profesional dan berpengalaman akan memastikan bahwa tindakan yang menguntungkan dari manajemen tingkat atas, dapat menguntungkan leo dari semua aspek. Leo harus fokus untuk membuat hari ini menjadi sangat produktif.

Zodiak virgo mungkin merasa ambisius dan kompetitif. Hal ini tentu saja disebabkan oleh getaran positif dari transit yang ada. 

Namun, ingatlah bahwa virgo harus bersikap tegas tanpa menyinggung perasaan siapa pun untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Jaga keseimbangan emosimu hari ini dan perhatikan kebutuhan orang-orang terkasih.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Sabtu, 19 September 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo harus meluangkan waktu untuk memberi tahu pasangan bagaimana perasaanmu saat ini. Terkait karir, leo akan mendapatkan keuntungan jika mampu beradaptasi dalam segala situasi di tempat kerja.

Sementara itu, ambil tindakan pencegahan ekstra agar tidak melukai diri sendiri saat menggunakan peralatan listrik. Terkait keuangan, kendalikan pengeluaranmu dengan menghentikan pembelian tidak penting dan membayar tagihan yang jatuh tempo.

Cinta Leo

Meskipun bahagia dengan hubungan yang dijalin, pasangan leo sedang sibuk saat ini. Leo mungkin merasa diabaikan dan merindukan perhatian serta kasih sayang pasangan. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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