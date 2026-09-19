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Leni Setya Wati
Sabtu, 19 September 2026 | 19.30 WIB

Ramalan Zodiak Taurus untuk Besok Minggu, 20 September 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Taurus hari ini membawa sejumlah pesan penting dalam berbagai aspek kehidupan.

Pengaruh Bulan di Sagitarius mengingatkan Taurus agar tidak membiarkan emosi pribadi memengaruhi orang-orang di sekitarnya.

Hari ini juga menjadi waktu yang baik untuk menjaga tubuh tetap aktif. Aktivitas sederhana seperti berjalan kaki atau mengikuti kelas kebugaran dapat membantu meningkatkan energi dan menjaga suasana hati.

Dari sisi keberuntungan, Taurus juga berpeluang mendapatkan kabar atau perkembangan yang menyenangkan.

Dalam hubungan asmara, kejutan dari pasangan dapat membuat hari terasa lebih istimewa. Sementara dalam pekerjaan, Taurus disarankan menentukan prioritas dan menyelesaikan tugas secara bertahap.

Jika sedang merencanakan perjalanan, jangan lupa mempertimbangkan keinginan serta kenyamanan orang lain. Yuk simak ramalan lengkap Taurus yang dirangkum dari laman Astrotalk.

Cinta Taurus

Kehidupan asmara Taurus berpotensi dihiasi kejutan manis hari ini. Pengaruh Venus dapat menghadirkan perhatian istimewa dari pasangan, misalnya ajakan berkencan atau momen sederhana yang membuat hubungan terasa semakin hangat.

Editor: Novia Tri Astuti
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