Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 19 September 2026 | 17.10 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 19 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific)

JawaPos.com - Aktivitas sosial akan membuat zodiak capricorn bahagia. Capricorn akan menghargai perubahan yang terjadi dalam hidup baru-baru ini.

Sesuai dengan horoskop harian, luangkan waktu untuk berkonsentrasi pada jalan di depan, dan jangan ragu untuk menjelajahi jalan intelektual baru. Pertimbangkan untuk melakukan semua hobimu dan hargai semuanya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Sabtu, 19 September 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak capricorn bisa mewujudkan keinginan untuk melepaskan penat dan terhubung kembali dengan pasangan. Terkait karir, capricorn berpotensi menghasilkan banyak keuntungan jika menjalin kemitraan dengan pasangan.

Sementara itu, sebaiknya konsumsi makanan yang sederhana karena capricorn mungkin mengalami masalah pencernaan. Terkait keuangan, tahan keinginan untuk membeli barang mewah yang akan menguras isi dompetmu dalam waktu dekat.

Cinta Capricorn

Capricorn merasa ingin mengesampingkan semua tanggung jawab dan menghabiskan waktu romantis bersama pasangan. Capricorn dan pasangan ingin melakukan apa pun untuk melepaskan diri dari rutinitas. 

Meskipun biasanya tidak bisa seperti ini, capricorn dapat membuat pengecualian hari ini untuk melepaskan penat dan terhubung kembali dengan orang yang dicintai.

Karir Capricorn

Capricorn mungkin mempertimbangkan usaha kemitraan sebagai alternatif. Meskipun merasa bingung untuk melangkah, capricorn tidak perlu khawatir karena kemitraan akan menguntungkan. 

Sebenarnya, capricorn berpotensi menghasilkan banyak uang jika bekerja sama dengan pasangan. Bekerja bersama bukanlah hal yang mudah bagi semua orang, tetapi kalian berdua akan mampu mengatasinya dengan baik.

Kesehatan Capricorn

Capricorn mungkin mengalami masalah pencernaan, jadi sebaiknya konsumsi makanan sederhana dan hindari makanan non-vegetarian. Jangan minum alkohol dan hindari makanan manis. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Sagitarius 19 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Sagitarius 19 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan

Sabtu, 19 September 2026 | 17.08 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 19 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Scorpio 19 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan

Sabtu, 19 September 2026 | 17.05 WIB

Ramalan Zodiak Libra 19 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Libra 19 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan

Sabtu, 19 September 2026 | 17.03 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park - Image
1

Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park

2

Prediksi Skor Malaga vs Villarreal di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Siap Bombardir Tuan Rumah

3

Prediksi Skor Lillestrom vs Torreense di Liga Europa: Kans Kanarifuglene Menang di Arasen Stadion

4

Prediksi Skor Real Betis vs Getafe di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Siap Sikat Perlawanan Tim Tamu

5

Prediksi Skor Besiktas vs Marseille di Liga Europa: Kara Kartallar Cabik-cabik Tim Tamu di Tupras

6

Prediksi Skor Arema FC vs Persik Kediri di Super League: Macan Putih Kembali Jinakkan Singo Edan!

7

Prediksi Skor Viktoria Plzen vs Union SG di Liga Europa: Duel Sengit Berpotensi Imbang

8

Prediksi Susunan Pemain Manchester City vs Norwich: Maresca Rotasi Skuad

9

Prediksi Skor Levski Sofia vs Red Bull Salzburg di Liga Europa: Misi Die Roten Bullen Curi Poin

10

Prediksi Skor Real Sociedad vs Bournemouth di Liga Europa: Txuri-urdin Bakal Kesulitan Redam Lawan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore