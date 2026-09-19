Ramalan Zodiak Leo 19 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak leo mungkin berkesempatan untuk berbicara dengan orang-orang baru di bidang yang menarik. Kemampuan percakapan leo sedang berada di puncaknya, jadi mereka akan menikmati berbicara dengan leo.

Ide-ide menarik dan informasi bermanfaat dapat membuat pikiran leo terus berputar sepanjang malam. Cobalah berjalan-jalan di malam hari untuk menjernihkan pikiran.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Sabtu, 19 September 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo harus meluangkan waktu untuk memberi tahu pasangan bagaimana perasaanmu saat ini. Terkait karir, leo akan mendapatkan keuntungan jika mampu beradaptasi dalam segala situasi di tempat kerja.

Sementara itu, ambil tindakan pencegahan ekstra agar tidak melukai diri sendiri saat menggunakan peralatan listrik. Terkait keuangan, kendalikan pengeluaranmu dengan menghentikan pembelian tidak penting dan membayar tagihan yang jatuh tempo.

Cinta Leo

Meskipun bahagia dengan hubungan yang dijalin, pasangan leo sedang sibuk saat ini. Leo mungkin merasa diabaikan dan merindukan perhatian serta kasih sayang pasangan.

Luangkan waktu untuk memberi tahu pasangan bagaimana perasaanmu. Keterbukaan serta kejujuran akan menyembuhkan luka yang berkembang. Periode yang sulit ini akan segera berlalu.