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Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 19 September 2026 | 15.29 WIB

Ramalan Zodiak Virgo 19 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific)

JawaPos.com - Informasi yang diperoleh dari sumber yang tak terduga, dapat membawa keberuntungan mendadak dalam karir zodiak virgo. Virgo mungkin akan menjelajahi bidang yang benar-benar baru, meskipun mungkin bersifat sementara. 

Upaya virgo akan menarik perhatian orang-orang yang penting, dan pada akhirnya akan membawa kemajuan atau mendapatkan kenaikan gaji. Jangan takut untuk terus menjelajahi sumber-sumber ini dan teruslah bekerja dengan baik.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Sabtu, 19 September 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Zodiak virgo perlu memberi pasangan sedikit ruang saat sedang berusaha menyelesaikan beberapa perselisihan yang terjadi. Mengenai karir, yakinlah karena virgo akan berhasil menyelesaikan proyek-proyek yang sempat tertunda.

Sementara itu, waspadalah agar tidak mengalami cedera akibat melakukan gerakan berulang. Terkait keuangan, pertimbangkan berbagai pilihan untuk melakukan pembelian karena aspek keuangan virgo sedang positif.

Cinta Virgo

Jika sedang berjuang dalam hubungan untuk menyelesaikan beberapa perselisihan, situasinya bisa saja memburuk hari ini. Posisi planet yang kurang menguntungkan juga akan memperburuk keadaan saat ini. 

Bersikaplah rasional dan ambil keputusan dengan hati-hati. Virgo mungkin perlu memberi pasangan sedikit ruang.

Karir Virgo

Editor: Setyo Adi Nugroho
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