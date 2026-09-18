Berani Ambil Risiko, 5 Zodiak Ini Konon Terlahir dengan Jiwa Wirausaha

JawaPos.com – Menjadi seorang pengusaha bukan sekadar memiliki modal dan sebuah ide bisnis. Perjalanan di dunia kewirausahaan juga membutuhkan keberanian mengambil keputusan, kemampuan membaca peluang, kreativitas, serta kemauan untuk menghadapi berbagai risiko.

Dalam astrologi, karakter tersebut dipercaya lebih menonjol pada beberapa zodiak tertentu. Mereka disebut memiliki kecenderungan untuk bekerja secara mandiri, mengembangkan gagasan, dan mencari peluang untuk membangun sumber penghasilan sendiri.

Meski demikian, kaitan antara zodiak dan kesuksesan dalam bisnis merupakan bagian dari kepercayaan astrologi, bukan kepastian mengenai masa depan seseorang.

Dilansir asotalk, berikut lima zodiak yang disebut memiliki karakter kuat untuk terjun ke dunia kewirausahaan.

1. Pisces Pisces dikenal sebagai zodiak yang memiliki imajinasi tinggi dan kepekaan terhadap lingkungan di sekitarnya. Kemampuan tersebut membuat mereka sering melihat kemungkinan yang belum terpikirkan oleh orang lain.

Dalam dunia bisnis, karakter visioner ini dapat membantu Pisces melahirkan konsep atau gagasan yang berbeda. Mereka tidak hanya senang membayangkan sesuatu, tetapi juga memiliki dorongan untuk mewujudkan ide tersebut menjadi sesuatu yang bisa dijalankan.

Bagi Pisces, membangun bisnis dapat menjadi salah satu cara untuk mengubah kreativitas dan impian menjadi karya nyata.

2. Capricorn Capricorn identik dengan kedisiplinan, tanggung jawab, dan kegigihan dalam mengejar target. Mereka cenderung tidak mudah menyerah ketika menghadapi proses panjang untuk mencapai sesuatu.

Karakter tersebut membuat Capricorn dianggap memiliki modal mental yang kuat untuk membangun usaha. Keinginan mencapai kestabilan finansial juga dapat mendorong mereka mencari jalur karier yang lebih mandiri.