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Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 18 September 2026 | 21.40 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius 18 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific)

JawaPos.com - Zodiak aquarius mungkin bangun dengan perasaan percaya diri dan termotivasi. Gunakan energi positif ini untuk menyelesaikan hal-hal penting. Namun, ada tanda-tanda bahwa aquarius mungkin harus menghadapi beberapa gangguan di tempat kerja sepanjang hari. 

Jadi, tetaplah fokus dan hindari membiarkan gangguan menghalangi pekerjaan dan tujuanmu. Aquarius harus menyeimbangkan kehidupan profesional dan pribadi untuk mendapatkan hasil terbaik dari semuanya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Jumat, 18 September 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Bersiaplah karena zodiak aquarius mungkin menerima hadiah tak terduga dari pasangan. Terkait karir, peluang yang memungkinkan untuk bekerja sama dengan pasangan mungkin akan datang.

Sementara itu, lakukan aktivitas fisik untuk menghindari kenaikan berat badan dan menghindari masalah pada perut. Pada sisi keuangan, aquarius akan menghadapi konsekuensi dari pengeluaran berlebihan yang baru-baru ini dilakukan.

Cinta Aquarius

Kehidupan cinta aquarius mencapai puncaknya. Aquarius mungkin menerima hadiah tak terduga dari pasangan hingga terkejut serta tersentuh oleh perhatiannya. 

Rasakan kehangatan kasih sayangnya dan balaslah dengan cara yang sama. Jika terus berusaha, pasangan akan peduli kepada aquarius sebagai balasannya. 

Karir Aquarius

Aquarius mungkin terkejut saat melihat peluang yang memungkinkan untuk bekerja sama dengan pasangan. Hal ini belum tentu merupakan tindakan terbaik, jadi aquarius perlu memikirkannya dengan sangat hati-hati. 

Diskusikan masalah ini secara terbuka dan jujur ​​dengan pasangan sebelum membuat keputusan besar. Mungkin saja, akan terjadi benturan ide pada hari ini.

Kesehatan Aquarius

Masalah pencernaan mungkin terjadi. Aquarius mungkin akan merasa lebih lega jika mengonsumsi makanan yang ringan. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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