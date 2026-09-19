Ramalan Zodiak Libra 19 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Coolvector)
JawaPos.com - Hari ini, zodiak Libra mungkin merasakan kembali relaksasi, sehingga harus menjalani hidup dengan penuh percaya diri dan keyakinan.
Kemungkinan besar, Libra akan mendapatkan beberapa kejutan menyenangkan atau melakukan beberapa percakapan terbuka dengan orang-orang terdekat.
Ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk menghabiskan waktu berkualitas dengan orang-orang terkasih sekaligus menyelesaikan perselisihan yang ada. Cobalah untuk mengekspresikan diri dan mengembangkan hubunganmu.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra pada Sabtu, 19 September 2026.
Libra (23 September – 22 Oktober)
Zodiak Libra perlu melakukan segala upaya untuk menyenangkan pasangan. Terkait karir, gunakan bakatmu dan bekerja keraslah untuk menyelesaikan tugas penting sesuai dengan tenggat waktu.
Sementara itu, hindari mendekati air yang dalam, karena kecelakaan yang berhubungan dengan air bisa saja terjadi. Terkait keuangan, pendapatan Libra yang dapat dibelanjakan perlu dialokasikan untuk membeli gadget dan barang elektronik pada saat ini.
Cinta Libra
Libra perlu melakukan segala upaya untuk menyenangkan pasangan. Jika lajang dan akhir-akhir ini merasa sangat bosan dengan rutinitas yang sama setiap hari, mungkin sudah saatnya untuk melakukan sesuatu yang menarik dan di luar kebiasaan.
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Jawa Pos
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