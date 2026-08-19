Dari Biasa Jadi Luar Biasa, 3 Weton Ini Diramal Mengalami Perubahan Nasib

JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton merupakan perpaduan antara hari lahir dan pasaran yang sejak dahulu digunakan untuk membaca karakter serta perjalanan hidup seseorang.

Salah satu hal yang kerap dibahas dalam perhitungan Primbon Jawa adalah persoalan rezeki dan keberuntungan. Ada sejumlah weton yang dipercaya memiliki perjalanan hidup unik, termasuk kemungkinan mengalami perubahan kondisi ekonomi maupun status sosial.

Dalam kepercayaan tersebut, perubahan nasib tidak selalu berlangsung secara instan. Kesempatan bisa muncul melalui pekerjaan, usaha, hubungan dengan orang lain, maupun keputusan yang sebelumnya tidak pernah diperkirakan.

Dilansir dari kanal YouTube NGAOS JAWA, berikut tiga weton yang dalam ramalan disebut berpeluang mengalami peningkatan rezeki dan perubahan kehidupan secara signifikan.

1. Kamis Legi Kamis Legi digambarkan sebagai pribadi yang tenang, bijaksana, serta tidak mudah terbawa oleh keinginan duniawi. Karakter tersebut dipercaya menjadi salah satu alasan mengapa pemilik weton ini sering dianggap mempunyai perjalanan rezeki yang unik.

Dalam ramalan yang dikaitkan dengan datangnya bulan Suro, Kamis Legi disebut berpotensi mendapatkan momentum baru. Perubahan tersebut bukan berarti kekayaan muncul secara instan, melainkan melalui rangkaian kesempatan yang sebelumnya tidak terlihat.

Peluang bisa hadir dalam bentuk pekerjaan baru, proyek bernilai besar, peningkatan jabatan, perkembangan bisnis, ataupun kesempatan yang membuat kondisi finansial menjadi lebih baik.

Pemilik Kamis Legi juga dipercaya memiliki kemampuan membaca keadaan sebelum mengambil keputusan. Sikap hati-hati tersebut dianggap penting ketika menghadapi perubahan besar.

Dalam penafsiran Primbon Jawa, Kamis Legi juga dikaitkan dengan karakter lakuning dewa, yakni sosok yang diharapkan membawa manfaat dan kebaikan bagi lingkungan di sekitarnya.