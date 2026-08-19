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Rabbany Wanadriani
Kamis, 20 Agustus 2026 | 05.28 WIB

Rezeki Mulai Terbuka, 4 Shio Ini Diramal Alami Perubahan Nasib yang Mengejutkan

ilustrasi shio lancar rezeki. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio lancar rezeki. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Setiap orang tentu memiliki impian yang ingin diwujudkan. Akan tetapi, perjalanan menuju tujuan tersebut tidak selalu berjalan mulus. Ada masa ketika berbagai rencana harus tertunda, menghadapi kegagalan, atau berhadapan dengan keadaan yang jauh dari harapan.

Kerja keras, keberanian mengambil keputusan, serta kemampuan beradaptasi menjadi bagian penting dalam melewati fase tersebut. Dalam astrologi Tionghoa, perubahan energi juga kerap dikaitkan dengan datangnya fase keberuntungan bagi beberapa shio.

Dilansir dari Naurakom, terdapat empat shio yang diramalkan akan mengalami perubahan positif. Mereka disebut memiliki peluang untuk memasuki periode yang lebih hoki, dengan rezeki yang semakin terbuka dan berbagai urusan yang mulai menemukan jalan keluar.

1. Shio Macan – Bangkit dengan Keberanian Baru

Pemilik Shio Macan mungkin pernah melewati periode yang penuh tekanan dan perubahan. Berbagai persoalan membuat perjalanan hidup terasa tidak mudah.

Namun, fase tersebut dipercaya segera bergeser menuju keadaan yang lebih positif. Shio Macan disebut akan memiliki keberanian dan keyakinan yang lebih kuat untuk menghadapi persoalan yang datang.

Rencana yang sebelumnya gagal dapat kembali dipertimbangkan dengan strategi yang lebih matang. Dalam urusan karier, peluang perkembangan juga terbuka, terutama bagi mereka yang terus meningkatkan kemampuan dan kualitas diri.

2. Shio Monyet – Cerdas Menemukan Jalan Keluar

Shio Monyet dikenal memiliki kemampuan berpikir cepat dan mudah menyesuaikan diri. Meski sempat menghadapi sejumlah hambatan, mereka diprediksi mampu melewati fase tersebut dengan memanfaatkan kecerdasan dan kreativitas yang dimiliki.

Kemampuan melihat persoalan dari berbagai sudut pandang membuat Shio Monyet lebih mudah menemukan solusi. Situasi yang awalnya terlihat rumit perlahan dapat berubah menjadi kesempatan.

Dari sisi finansial, shio ini juga diramal memperoleh perkembangan yang cukup baik. Peluang mendapatkan hasil lebih besar bisa muncul ketika mereka berani mengambil keputusan yang sudah dipertimbangkan dengan matang.

3. Shio Naga – Momentum Baru untuk Berkembang

Shio Naga kerap menghadapi kehidupan yang dinamis. Perubahan dan tuntutan untuk beradaptasi mungkin menjadi bagian dari perjalanan mereka.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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