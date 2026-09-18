Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 18 September 2026: Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak sagitarius akan teralihkan dan tidak termotivasi untuk melakukan pekerjaan. Sagitarius hanya ingin bergaul dan berpesta hari ini, sehingga masalah terkait pekerjaan tampak kurang menarik.

Sesuai dengan horoskop harian, hari ini adalah sagitarius ingin melampiaskan semua kegelisahan dan kesenangan agar dapat kembali bekerja besok. Pastikan semua hal penting di tempat kerja diprioritaskan, agar tidak membahayakan pekerjaanmu.

Zodiak capricorn memiliki perasaan alami akan kewajiban dan tanggung jawab, yang harus digunakan untuk mengatur dan mengelola lingkungan sekitar. Capricorn mungkin akan menghabiskan hari ini dikelilingi dengan berbagai aktivitas di lingkungan rumah.

Selalu ada kemungkinan seorang teman akan mengejutkan dengan datang mengunjungi capricorn. Hari ini adalah waktu yang baik untuk bersosialisasi, jadi manfaatkanlah dengan baik. Jika harus melakukan kesibukan di tempat kerja, tetaplah fokus agar tidak tertinggal. Selain itu, jagalah keseimbangan setiap saat.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Jumat, 18 September 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius perlu menyampaikan keinginan dengan jelas kepada pasangan untuk menghindari kesalahpahaman. Terkait karir, jangan ragu untuk mendapatkan stabilitas melalui kemitraan bisnis dengan seseorang yang dipercaya.

Sementara itu, perhatikan pola dietmu dan berolahragalah jika terjadi masalah pencernaan. Pada ranah keuangan, jaga keseimbangan antara pembelian impulsif serta membuat anggaran yang bijaksana.

Cinta Sagitarius