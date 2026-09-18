Ramalan Zodiak Leo 18 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Jika meluangkan waktu untuk mengerjakan tugas, hari ini bisa sangat bermanfaat bagi zodiak leo. Waspadai peluang luar biasa yang tersembunyi di dekatmu.

Leo memiliki banyak energi hari ini, meskipun energi tersebut tidak menentu dan sedikit di luar kendali. Bebaskan diri dari apa pun yang tampaknya mengikat. Lepaskan belenggu dan hiduplah sesuai dengan keinginanmu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Jumat, 18 September 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo akan mendapatkan kejutan dari pasangan dan tetap dalam suasana hati yang baik sepanjang hari. Terkait karir, pertahankan ketekunan dalam mencari pekerjaan karena usaha leo tidak akan sia-sia.

Sementara itu, rasa tidak nyaman pada perut dapat disembuhkan dengan mengurangi camilan tidak sehat. Terkait keuangan, kendalikan pengeluaranmu dengan menghentikan pembelian tidak penting dan membayar tagihan yang jatuh tempo.

Cinta Leo

Hubungan leo dengan pasangan hangat dan penuh kasih sayang. Kemungkinan, leo akan mendapatkan kejutan menyenangkan dan tetap dalam suasana hati yang baik sepanjang hari.

Selain itu, hari ini indah untuk berlibur singkat bersama pasangan. Leo dan pasangan mungkin menemukan cinta sejati dan dapat menikmati keindahan romansa hari ini.