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Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 18 September 2026 | 21.14 WIB

Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 18 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (Magnific)

JawaPos.com - Jika seseorang meminta zodiak aries meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan sosial atau amal, jangan menunggu dan langsung saja lakukan. 

Hal itu akan memberi kepuasan diri dan perasaan mendalam yang belum pernah aries alami sebelumnya. Selain itu, hal ini akan manfaat dengan cara yang tak terduga dan tidak pernah terbayangkan. 

Teruslah maju dan menikmati prosesnya, karena arkes pasti akan menemukan pengalaman yang menyenangkan. Hari yang akan datang akan dipenuhi dengan banyak momen menyenangkan, yang membuat aries tetap bahagia.

Zodiak taurus terdorong untuk menciptakan, mengumpulkan, dan menghargai kenikmatan duniawi. Berkat kesabaran, persahabatan, kesenangan, dan dedikasi, taurus menghasilkan kerajinan yang menarik dan membentuk hubungan yang tulus. 

Kemungkinan, komplikasi tak terduga akan mengacaukan rencana taurus hari ini. Hal ini dapat menyebabkan penataan ulang jadwal harian secara tiba-tiba. 

Daripada panik, cobalah menganggap ini sebagai salah satu situasi untuk terus maju. Taurus akan segera dapat menjalani hidup tanpa masalah.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Jumat, 18 September 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Berbahagialah karena pasangan akan sangat mendukung pilihan-pilihan zodiak aries tanpa syarat. Terkait karir, seorang rekan kerja akan memberi aries bantuan saat akan berganti pekerjaan atau karir.

Sementara itu, waspadai masalah pencernaan dan berhati-hatilah saat mengonsumsi makanan. Terkait keuangan, awasi pengeluaran dengan cermat jika merasa belum mampu membeli sesuatu yang diinginkan untuk saat ini.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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