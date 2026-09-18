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Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 18 September 2026 | 21.12 WIB

Ramalan Zodiak Taurus 18 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific)

JawaPos.com – Saatnya zodiak taurus mengambil langkah berani ke depan. Percayalah pada diri sendiri dan semua perencanaan matang yang telah dilakukan dengan susah payah selama beberapa bulan terakhir. Sadari bahwa sebagian besar kerja keras ini membuahkan hasil, tetapi hanya jika taurus bersedia mengambil langkah selanjutnya. 

Kesempatan itu ada di depan mata, dan yang perlu dilakukan hanyalah meraihnya. Bertindaklah dengan keyakinan dan kepercayaan diri, bukan dengan rasa takut dan keterbatasan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Jumat, 18 September 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Katakan betapa berartinya pasangan untukmu, karena zodiak taurus harus memastikan bahwa hubungan yang terjalin semakin kuat. Terkait karir, ambil beberapa langkah untuk melakukan pengembangan jalur karir.

Sementara itu, jangan mengonsumsi makanan cepat saji atau minum soda saat mengalami gangguan perut ringan. Terkait keuangan, kendalikan pengeluaran dan jangan menghabiskan uang hanya untuk menjaga penampilan.

Cinta Taurus 

Segalanya berjalan baik dengan pasangan, sehingga hidup taurus penuh dengan kesenangan, cinta, dan tawa. 

Nikmati kehangatan dan cinta, serta penuhi hati dengan sukacita yang diberikan oleh hubungan saat ini. Katakan pada pasangan betapa berartinya dia, untuk memastikan bahwa ikatan yang terjalin semakin kuat.

Karir Taurus

Editor: Setyo Adi Nugroho
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