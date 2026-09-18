Ramalan Kesehatan Zodiak Taurus Jumat, 18 September 2026: Bangun Kebiasaan Sehat Bertahap

Ilustrasi Taurus (Magnific/macrovector_official)
JawaPos.com - Kondisi kesehatan Taurus pada Jumat, 18 September 2026, berkaitan erat dengan kebiasaan sehari-hari yang selama ini dijalankan.
Jika ingin memperbaiki kondisi tubuh, Taurus tidak perlu langsung membuat perubahan besar atau mengikuti pola hidup yang sulit dipertahankan.
Langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten justru dapat menjadi dasar untuk menjaga tubuh dan pikiran tetap seimbang.
Pola makan menjadi salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian.
Taurus mungkin memiliki kebiasaan mencoba makanan atau minuman tertentu dalam jumlah berlebihan karena menyukai rasa atau merasa nyaman dengan pilihan tersebut.
Jika ingin memperbaiki menu sehari-hari, lakukan secara bertahap agar perubahan tidak terasa terlalu berat.
Tidak perlu langsung menghilangkan semua makanan yang disukai.
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Jawa Pos
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