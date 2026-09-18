Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 18 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini ideal bagi zodiak leo untuk melakukan perjalanan singkat bersama anggota keluarga. Hari ini akan menjadi hari yang indah untuk mempererat ikatan dengan keluarga.

Sangat penting bagi leo untuk menjaga ketenangan batin. Manfaatkan hari-hari ini sebaik-baiknya, karena akan ada saat-saat di masa depan ketika semua orang tidak dapat menghabiskan waktu bersama seperti ini.

Saat merayakan pencapaian penting bersama orang-orang terdekat, zodiak virgo akan dikelilingi oleh kegembiraan. Akan lebih baik jika virgo melakukan perjalanan singkat bersama keluarga.

Ini adalah kesempatan indah untuk menghabiskan waktu bersama orang-orang terkasih, jadi manfaatkanlah sebaik-baiknya. Pada kebanyakan kasus, mencapai tempat yang dituju seharusnya tidak terlalu sulit. Virgo akan memiliki hari fantastis yang membuat pikiran tenang.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Jumat, 18 September 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo akan mendapatkan kejutan dari pasangan dan tetap dalam suasana hati yang baik sepanjang hari. Terkait karir, pertahankan ketekunan dalam mencari pekerjaan karena usaha leo tidak akan sia-sia.

Sementara itu, rasa tidak nyaman pada perut dapat disembuhkan dengan mengurangi camilan tidak sehat. Terkait keuangan, kendalikan pengeluaranmu dengan menghentikan pembelian tidak penting dan membayar tagihan yang jatuh tempo.

Cinta Leo