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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 18 September 2026 | 16.08 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Gemini Jumat, 18 September 2026: Seimbangkan Aktivitas dan Istirahat

Ilustrasi zodiak Gemini (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (freepik)

JawaPos.com - Kondisi kesehatan Gemini pada Jumat, 18 September 2026, membutuhkan keseimbangan antara aktivitas dan waktu untuk memulihkan tubuh.

Gemini mungkin memiliki banyak hal yang ingin dilakukan dalam satu hari, tetapi jadwal yang terlalu padat tanpa jeda dapat membuat energi terkuras lebih cepat.

Karena itu, waktu istirahat perlu dipandang sebagai bagian dari rutinitas agar tubuh dan pikiran tetap memiliki kesempatan untuk kembali bugar.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Gemini pada Jumat, 18 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Gemini mungkin merasa masih memiliki cukup tenaga untuk bekerja, bepergian, bertemu teman, atau menyelesaikan berbagai urusan sekaligus.

Namun, tubuh tetap memiliki batas yang perlu diperhatikan.

Ketika aktivitas dilakukan terus-menerus tanpa jeda, rasa lelah dapat muncul lebih cepat dan membuat kegiatan berikutnya terasa semakin berat.

Karena itu, jangan menganggap istirahat sebagai sesuatu yang tidak produktif.

Editor: Novia Tri Astuti
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