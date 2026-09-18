Ramalan Kesehatan Zodiak Cancer Jumat, 18 September 2026: Jaga Energi dan Waktu Istirahat

Ilustrasi zodiak Cancer (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kondisi kesehatan Cancer pada Jumat, 18 September 2026, perlu mendapatkan perhatian setelah melewati rutinitas yang cukup padat.
Tubuh membutuhkan waktu untuk memulihkan tenaga sehingga Cancer sebaiknya tidak terus memaksakan diri hanya karena masih terdapat pekerjaan atau aktivitas yang harus dilakukan.
Rasa lelah dapat menjadi pengingat untuk mengatur kembali keseimbangan antara kewajiban, aktivitas, dan kebutuhan pribadi.
Cancer dapat mulai memperbaiki rutinitas melalui kebiasaan sederhana yang mudah dipertahankan.
Makan tepat waktu menjadi salah satu hal yang sebaiknya tidak diabaikan ketika aktivitas sedang padat.
Jangan terlalu sering melewatkan waktu makan hanya karena pekerjaan belum selesai atau ada urusan lain yang harus segera ditangani.
Tubuh tetap membutuhkan asupan yang cukup agar energi dapat digunakan untuk menjalani aktivitas sepanjang hari.
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Jawa Pos
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