Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 18 September 2026 | 16.01 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Leo Jumat, 18 September 2026: Mulai Perubahan Kecil dalam Rutinitas

Ilustrasi zodiak Leo (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (freepik)

JawaPos.com - Kondisi kesehatan Leo pada Jumat, 18 September 2026, berkaitan dengan kemauan untuk melakukan perubahan kecil dalam rutinitas sehari-hari.

Leo tidak perlu menunggu sampai tubuh benar-benar terasa tidak nyaman untuk mulai memperhatikan pola hidup.

Kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten justru dapat menjadi langkah yang lebih mudah untuk menjaga kondisi tubuh dan pikiran.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Leo pada Jumat, 18 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Pola makan menjadi salah satu bagian yang dapat mulai mendapatkan perhatian lebih.

Kesibukan terkadang membuat Leo memilih makanan yang praktis tanpa mempertimbangkan kandungan yang dibutuhkan tubuh.

Jika kebiasaan tersebut cukup sering terjadi, cobalah mulai menambahkan pilihan makanan yang lebih seimbang secara bertahap.

Tidak perlu mengubah seluruh menu dalam satu hari.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Kesehatan Zodiak Virgo Jumat, 18 September 2026: Rawat Tubuh dengan Cara Menyenangkan - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Virgo Jumat, 18 September 2026: Rawat Tubuh dengan Cara Menyenangkan

Jumat, 18 September 2026 | 15.57 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Jumat, 18 September 2026: Jaga Tubuh dan Pikiran - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Jumat, 18 September 2026: Jaga Tubuh dan Pikiran

Jumat, 18 September 2026 | 15.49 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Scorpio Jumat, 18 September 2026: Jaga Pola Makan dan Kelola Stres - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Scorpio Jumat, 18 September 2026: Jaga Pola Makan dan Kelola Stres

Jumat, 18 September 2026 | 15.46 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park - Image
1

Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park

2

Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea

3

Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang

4

Prediksi Skor Malaga vs Villarreal di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Siap Bombardir Tuan Rumah

5

Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao: Duel Tim Papan Tengah LaLiga Berpotensi Berlangsung Ketat

6

Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang

7

Prediksi Skor Real Betis vs Getafe di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Siap Sikat Perlawanan Tim Tamu

8

Prediksi Skor Lillestrom vs Torreense di Liga Europa: Kans Kanarifuglene Menang di Arasen Stadion

9

Prediksi Skor Besiktas vs Marseille di Liga Europa: Kara Kartallar Cabik-cabik Tim Tamu di Tupras

10

Prediksi Skor Levski Sofia vs Red Bull Salzburg di Liga Europa: Misi Die Roten Bullen Curi Poin

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore