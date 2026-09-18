Ramalan Kesehatan Zodiak Leo Jumat, 18 September 2026: Mulai Perubahan Kecil dalam Rutinitas

Ilustrasi zodiak Leo (freepik)
JawaPos.com - Kondisi kesehatan Leo pada Jumat, 18 September 2026, berkaitan dengan kemauan untuk melakukan perubahan kecil dalam rutinitas sehari-hari.
Leo tidak perlu menunggu sampai tubuh benar-benar terasa tidak nyaman untuk mulai memperhatikan pola hidup.
Kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten justru dapat menjadi langkah yang lebih mudah untuk menjaga kondisi tubuh dan pikiran.
Pola makan menjadi salah satu bagian yang dapat mulai mendapatkan perhatian lebih.
Kesibukan terkadang membuat Leo memilih makanan yang praktis tanpa mempertimbangkan kandungan yang dibutuhkan tubuh.
Jika kebiasaan tersebut cukup sering terjadi, cobalah mulai menambahkan pilihan makanan yang lebih seimbang secara bertahap.
Tidak perlu mengubah seluruh menu dalam satu hari.
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Jawa Pos
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