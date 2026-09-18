Pahit Tapi Enak, Berikut 6 Manfaat Matcha untuk Tubuh dan Mental

JawaPos.com - Matcha menjadi salah satu bahan makanan atau minuman yang digemari banyak orang. Bubuk berwarna hijau ini tak hanya enak tapi juga memiliki banyak manfaat untuk tubuh dan mental.

Di balik rasa pahitnya yang khas, matcha mengandung sejumlah senyawa tanaman seperti katekin, polifenol, klorofil, dan kuersetin. Matcha juga mengandung kafein dan L-theanine yang dikaitkan dengan sejumlah manfaat bagi tubuh.

Setidaknya ada 6 manfaat yang bisa Anda rasakan jika rutin mengosumsi matcha tanpa berlebihan.

1. Membantu Meningkatkan Konsentrasi

Matcha mengandung kafein dan L-theanine. Kombinasi keduanya dikaitkan dengan peningkatan kewaspadaan, konsentrasi, dan fungsi kognitif.

Dilansir dari Verywell Health (18/9), kombinasi kafein dan L-theanine dalam matcha dapat membantu meningkatkan daya ingat, kewaspadaan, dan konsentrasi. Namun, penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk memastikan efeknya dalam jangka panjang.

2. Membantu Mengelola Stres

Kandungan L-theanine dalam matcha juga dikaitkan dengan pengelolaan stres. Mengonsumsi matcha selama 15 hari berkaitan dengan penurunan tingkat stres dan kecemasan.

3. Menambah Asupan Antioksidan

Matcha mengandung katekin yang merupakan salah satu jenis polifenol dengan sifat antioksidan. Senyawa tersebut membantu melawan radikal bebas yang dapat menyebabkan stres oksidatif dalam tubuh.

4. Mendukung Kesehatan Jantung

Kandungan katekin dalam teh hijau telah dikaitkan dengan sejumlah faktor yang berhubungan dengan kesehatan jantung. Katekin dapat menurunkan tekanan darah dan kadar kolesterol LDL atau kolesterol jahat.

5. Mendukung Kesehatan Pencernaan

Matcha berpotensi memberikan pengaruh terhadap mikrobioma usus. Terdapat penelitian yang menemukan perubahan positif pada komposisi mikrobioma peserta setelah mengonsumsi matcha secara rutin.

6. Memberikan Tambahan Energi

Selain sebagai senyawa tanaman, matcha mengandung kafein. Kandungan kafeinnya umumnya lebih tinggi dibandingkan teh hijau biasa, tetapi masih lebih rendah daripada kopi.

Satu cangkir matcha berukuran delapan ons mengandung sekitar 38-39 miligram kafein. Kandungan tersebut dapat membantu meningkatkan kewaspadaan tetapi konsumsi berlebihan atau terlalu dekat dengan waktu tidur dapat mengganggu kualitas tidur pada sebagian orang.

Matcha memang memiliki sejumlah kandungan yang berpotensi memberikan manfaat bagi tubuh. Namun, manfaat tersebut sebaiknya ditempatkan sebagai bagian dari pola makan dan gaya hidup sehat, bukan sebagai pengganti pengobatan.

Selain itu, perhatikan cara penyajiannya. Matcha yang dicampur dengan banyak gula, sirup atau krimer tentu memiliki kandungan gizi yang berbeda dibandingkan matcha yang diseduh dengan air atau sedikit susu.