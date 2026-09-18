Pahit Tapi Enak, Berikut 6 Manfaat Matcha untuk Tubuh dan Mental

Ilustrasi matcha. (Ninja Food Tour)
JawaPos.com - Matcha menjadi salah satu bahan makanan atau minuman yang digemari banyak orang. Bubuk berwarna hijau ini tak hanya enak tapi juga memiliki banyak manfaat untuk tubuh dan mental.
Di balik rasa pahitnya yang khas, matcha mengandung sejumlah senyawa tanaman seperti katekin, polifenol, klorofil, dan kuersetin. Matcha juga mengandung kafein dan L-theanine yang dikaitkan dengan sejumlah manfaat bagi tubuh.
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