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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 18 September 2026 | 15.30 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Jumat, 18 September 2026: Bangun Kebiasaan Sehat Bertahap

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Kondisi kesehatan Capricorn pada Jumat, 18 September 2026, mengingatkan pentingnya membangun kebiasaan baik secara bertahap tanpa memberikan tekanan berlebihan kepada diri sendiri.

Keinginan untuk segera mendapatkan perubahan terkadang membuat Capricorn mencoba terlalu banyak hal sekaligus, padahal tubuh membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri.

Karena itu, menjaga kesehatan akan lebih mudah ketika Capricorn memilih langkah yang sederhana, realistis, dan mampu dilakukan secara konsisten.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Capricorn pada Jumat, 18 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Jika ingin mulai berolahraga, Capricorn tidak perlu langsung menetapkan target yang terlalu tinggi.

Aktivitas ringan seperti berjalan kaki, melakukan peregangan, atau olahraga sederhana dapat menjadi awal yang cukup baik selama disesuaikan dengan kondisi tubuh.

Konsistensi jauh lebih penting daripada memaksakan aktivitas berat dalam satu waktu kemudian berhenti karena tubuh merasa terlalu lelah.

Capricorn dapat menentukan jadwal yang realistis agar kegiatan fisik menjadi bagian dari rutinitas tanpa terasa seperti beban tambahan.

Editor: Novia Tri Astuti
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