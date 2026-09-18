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Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 18 September 2026 | 12.37 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius Jumat,18 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific)

JawaPos.com - Zodiak sagitarius akan teralihkan dan tidak termotivasi untuk melakukan pekerjaan. Sagitarius hanya ingin bergaul dan berpesta hari ini, sehingga masalah terkait pekerjaan tampak kurang menarik. 

Sesuai dengan horoskop harian, hari ini adalah sagitarius ingin melampiaskan semua kegelisahan dan kesenangan agar dapat kembali bekerja besok. Pastikan semua hal penting di tempat kerja diprioritaskan, agar tidak membahayakan pekerjaanmu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius pada Jumat, 18 September 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius perlu menyampaikan keinginan dengan jelas kepada pasangan untuk menghindari kesalahpahaman. Terkait karir, jangan ragu untuk mendapatkan stabilitas melalui kemitraan bisnis dengan seseorang yang dipercaya.

Sementara itu, perhatikan pola dietmu dan berolahragalah jika terjadi masalah pencernaan. Pada ranah keuangan, jaga keseimbangan antara pembelian impulsif serta membuat anggaran yang bijaksana.

Cinta Sagitarius

Ketegangan yang baru-baru ini terjadi akibat pengaruh di luar hubungan, seharusnya mereda hari ini. Luangkan waktu untuk membicarakan semuanya dan sampaikan keinginanmu dengan jelas kepada pasangan untuk menghindari kesalahpahaman. 

Sagitarius dan pasangan perlu lebih terbuka satu sama lain. Hal ini akan mengarah pada peningkatan keharmonisan dan pemahaman, yang akan memberikan kedalaman dan makna baru pada hubungan.

Karir Sagitarius

Editor: Hanny Suwindari
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