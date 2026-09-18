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Aulia Rahmi
Jumat, 18 September 2026 | 12.31 WIB

5 Shio Jadi Raja Uang September, Peluang Rezeki Menguat dan Keuangan Makin Lancar

Ilustrasi Shio Jadi Raja Uang (magnific) - Image

Ilustrasi Shio Jadi Raja Uang (magnific)

JawaPos.com - September kerap menjadi momentum untuk menata kembali kondisi keuangan dan mengevaluasi berbagai peluang yang telah berjalan.

Dalam pembacaan shio, sejumlah shio disebut memiliki energi yang lebih kuat dalam urusan rezeki, pemasukan, dan kesempatan finansial sepanjang bulan ini.

Prediksi mengenai keberuntungan finansial tersebut menempatkan lima shio sebagai sosok yang disebut dapat menjadi “raja uang” pada September.

Urutan ini didasarkan pada pembacaan yang bersifat hiburan, sehingga tidak dapat dijadikan kepastian mengenai kondisi keuangan seseorang.

Bagi Anda yang memiliki salah satu shio berikut, prediksi ini dapat menjadi bahan refleksi untuk lebih peka terhadap peluang yang datang.

Tetap diperlukan perencanaan, komunikasi yang baik, serta keputusan keuangan yang bijaksana agar peluang yang ada dapat dimanfaatkan secara nyata.

Berikut 6 shio yang diprediksi jadi raja uang yang dihimpun dari kanal YouTube Opa Andrew 88 pada Kamis (17/09).

1. Shio Monyet

Shio Monyet menempati urutan pertama dalam daftar shio yang disebut berpeluang menjadi raja uang pada September.

Energi yang dikaitkan dengan shio ini membuat peluang terkait pemasukan dan perkembangan finansial menjadi salah satu perhatian utama sepanjang bulan.

Prediksi tersebut dapat dimaknai sebagai momentum untuk lebih terbuka terhadap kesempatan baru.

Peluang finansial tidak selalu hadir dalam bentuk uang secara langsung, tetapi dapat muncul melalui pekerjaan, proyek, kerja sama, pelanggan baru, atau kesempatan untuk mengembangkan kemampuan yang sudah dimiliki.

Bagi pemilik Shio Monyet, September dapat dijadikan waktu untuk bergerak lebih aktif sekaligus tetap mempertimbangkan setiap keputusan secara matang.

Keberuntungan finansial akan lebih bermanfaat apabila diiringi kemampuan mengatur pemasukan dan pengeluaran secara disiplin.

2. Shio Tikus

Editor: Novia Tri Astuti
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