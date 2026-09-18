Kang Yuchan Gelar FANNECT Tour di 6 Kota Amerika Serikat September Ini

kang yuchan (x @waybetter_gb)

JawaPos.com – Kang Yuchan bertemu langsung dengan penggemarnya di Amerika Serikat melalui “2026 KANGYUCHAN in US FANNECT TOUR”.

Tur tersebut akan membawa Kang Yuchan ke sejumlah kota besar di AS pada September ini dengan konsep yang memungkinkan penggemar berinteraksi lebih dekat dengannya.

Rangkaian tur akan dimulai di Atlanta pada 22 September, kemudian berlanjut ke Charlotte pada 23 September dan Dallas pada 25 September.

Setelah itu, Kang Yuchan akan menyambangi Chicago pada 27 September, Washington, D.C. pada 28 September, sebelum menutup rangkaian FANNECT Tour di New York pada 30 September.

Menurut laporan allkpop, FANNECT Tour dirancang bukan sekadar sebagai pertunjukan musik biasa. Konsepnya memberikan kesempatan kepada penggemar untuk berinteraksi secara lebih dekat dengan Kang Yuchan sekaligus melihat sisi personal sang artis di luar penampilannya di atas panggung. Tiket tur tersedia melalui situs ARAiSE.

Kang Yuchan juga akan tampil dalam Korean Festival 2026 di Atlanta pada 19 dan 20 September. Ia dijadwalkan tampil bersama from20 untuk menghadirkan panggung spesial bagi penggemar lokal. Setelah itu, keduanya juga akan tampil di LA Korean Festival di Los Angeles pada 3 Oktober mendatang.

Kang Yuchan pertama kali dikenal luas sebagai member A.C.E, sebelum melanjutkan perjalanan sebagai solois sekaligus memperluas aktivitasnya ke dunia akting dan musikal.

Pengalamannya bertemu penggemar melalui berbagai pertunjukan dan tur internasional menjadi bagian dari perjalanan karier yang terus berkembang.

Melalui FANNECT Tour 2026, Kang Yuchan kini memiliki kesempatan untuk membangun interaksi yang lebih dekat dengan penggemar di Amerika Serikat.