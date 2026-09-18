Ramalan Asmara Zodiak Virgo Jumat, 18 September 2026: Buka Hati dan Tinggalkan Masa Lalu

Ilustrasi zodiak Virgo (freepik)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Virgo pada Jumat, 18 September 2026, membawa kesempatan untuk melihat hubungan dari sudut pandang yang lebih segar.
Pengalaman sebelumnya mungkin masih memengaruhi cara Virgo memahami kedekatan, terutama ketika pernah mengalami kekecewaan dalam hubungan.
Namun, setiap orang memiliki karakter, kebiasaan, dan cara memperlakukan pasangan yang berbeda sehingga masa lalu tidak harus menjadi batas bagi kesempatan baru.
Bagi Virgo yang masih sendiri, pengalaman masa lalu sebaiknya tidak terus dijadikan alasan untuk menutup diri.
Kekecewaan memang dapat meninggalkan rasa hati-hati ketika seseorang ingin kembali mengenal orang baru.
Virgo mungkin tanpa sadar membandingkan calon pasangan dengan seseorang dari masa lalu.
Padahal, orang baru yang hadir memiliki cerita dan karakter yang berbeda.
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Jawa Pos
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