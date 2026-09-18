Ramalan Asmara Zodiak Taurus Jumat, 18 September 2026: Bangun Kedekatan dengan Lebih Terbuka

Ilustrasi zodiak Taurus. (freepik)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Taurus pada Jumat, 18 September 2026, membawa suasana yang relatif lebih lembut, terutama bagi yang sudah memiliki pasangan.
Kesempatan untuk menikmati kebersamaan dapat membantu Taurus dan pasangan merasa lebih dekat tanpa harus selalu membicarakan masalah hubungan atau persoalan sehari-hari.
Di sisi lain, Taurus juga perlu lebih berani mengungkapkan perasaan agar kebutuhan emosional tidak terlalu lama disimpan sendiri.
Jika sudah memiliki pasangan, Jumat ini dapat dimanfaatkan untuk menikmati waktu bersama dengan suasana yang lebih santai.
Tidak semua momen harus diisi dengan pembahasan mengenai pekerjaan, keuangan, atau persoalan hubungan yang belum selesai.
Terkadang, kebersamaan sederhana justru dapat membantu mengembalikan rasa nyaman yang mungkin sempat berkurang karena kesibukan.
Taurus dapat mengajak pasangan memasak bersama, menikmati makanan favorit, berjalan santai, atau sekadar menghabiskan waktu tanpa gangguan pekerjaan.
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Jawa Pos
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