Ramalan Asmara Zodiak Aries Jumat, 18 September 2026: Lebih Terbuka pada Perasaan Sendiri

Ilustrasi zodiak Aries (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Aries pada Jumat, 18 September 2026, mendorong keberanian untuk lebih terbuka mengenai perasaan yang selama ini mungkin masih disimpan sendiri.
Aries terkadang memilih diam ketika menghadapi sesuatu yang mengganggu karena tidak ingin percakapan berubah menjadi perdebatan.
Namun, terlalu lama menahan perasaan justru dapat membuat pasangan kesulitan memahami apa yang sebenarnya sedang dirasakan.
Jika terdapat sesuatu yang membuat Aries kecewa, bahagia, khawatir, atau membutuhkan perhatian lebih, cobalah menyampaikannya dengan cara yang tenang.
Tidak perlu menunggu sampai perasaan tersebut menumpuk dan akhirnya keluar dalam bentuk emosi yang sulit dikendalikan.
Keterbukaan juga tidak berarti Aries harus mengungkapkan semua hal dalam satu percakapan panjang.
Mulailah dari persoalan yang paling dirasakan saat ini agar pembicaraan tidak terasa terlalu berat.
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Jawa Pos
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