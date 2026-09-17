Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Jumat, 18 September 2026 | 05.07 WIB

Rezeki Konon Lebih Lancar, 5 Shio Ini Disebut Pandai Menarik Peluang Keuangan

ilustrasi shio banyak rezeki. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio banyak rezeki. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Memiliki kondisi finansial yang mapan menjadi salah satu harapan banyak orang. Dalam astrologi Tiongkok, karakter dan peruntungan seseorang kerap dikaitkan dengan shio berdasarkan tahun kelahirannya.

Sejumlah penafsiran astrologi bahkan menyebut beberapa shio mempunyai karakter yang mendukung perjalanan finansial. Mulai dari keberanian mengambil peluang, kemampuan membaca situasi, hingga ketekunan dalam membangun penghasilan.

Meski kerap digambarkan sebagai "magnet kekayaan", hal tersebut merupakan bagian dari kepercayaan dan penafsiran astrologi, bukan jaminan seseorang akan menjadi kaya tanpa usaha.

Dilansir dari Horoscope, berikut lima shio yang disebut memiliki peruntungan finansial menarik dan kemampuan dalam melihat peluang untuk meningkatkan kesejahteraan.

1. Shio Macan

Shio Macan dikenal dengan karakter berani, percaya diri, dan memiliki energi yang kuat. Dalam penafsiran astrologi Tiongkok, karakter tersebut dapat membantu mereka tampil lebih menonjol ketika sebuah kesempatan datang.

Menariknya, Macan disebut tidak selalu menjadikan uang sebagai satu-satunya tujuan. Sikap tersebut justru dipercaya membuat mereka lebih leluasa mengambil kesempatan tanpa terlalu terbebani oleh keinginan memperoleh hasil secara instan.

Keberanian tampil di depan publik juga dapat membuka pintu menuju berbagai koneksi dan peluang yang mungkin sebelumnya tidak terlihat.

Namun, keberanian tetap perlu disertai perhitungan agar keputusan finansial tidak dilakukan secara gegabah.

2. Shio Kelinci

Selanjutnya ada Shio Kelinci, yang dalam astrologi Tiongkok kerap dikaitkan dengan sifat lembut, peka, dan mampu memahami perasaan orang lain.

Kemampuan membaca situasi sosial tersebut disebut dapat membantu Kelinci ketika berhadapan dengan urusan pekerjaan maupun keuangan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Dari Sederhana Jadi Bergelimang Harta, 5 Weton Ini Diprediksi Ketiban Rezeki Besar - Image
Zodiak

Dari Sederhana Jadi Bergelimang Harta, 5 Weton Ini Diprediksi Ketiban Rezeki Besar

Jumat, 18 September 2026 | 04.54 WIB

Rezeki Makin Lancar, 5 Shio Ini Disebut Berpeluang Mendapat Keuntungan di September 2026 - Image
Zodiak

Rezeki Makin Lancar, 5 Shio Ini Disebut Berpeluang Mendapat Keuntungan di September 2026

Jumat, 18 September 2026 | 04.45 WIB

Penuh Perjuangan! 6 Shio yang Akhirnya Nikmati Rezeki dari Kerja Keras - Image
Zodiak

Penuh Perjuangan! 6 Shio yang Akhirnya Nikmati Rezeki dari Kerja Keras

Jumat, 18 September 2026 | 03.23 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris - Image
1

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris

2

Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea

3

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang

4

Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang

5

Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang

6

Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah

7

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

8

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al-Gharafa di Liga Champions Asia: Gabriel Martinelli Cetak Gol Lagi!

9

Prediksi Genoa vs Sudtirol: Rotasi De Rossi Jadi Sorotan, Laga Coppa Italia Bisa Berlangsung Sengit

10

Prediksi Skor Atletico Madrid vs Osasuna di Liga Spanyol: Los Colchoneros Menang di Metropolitano

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore