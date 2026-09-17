Rezeki Konon Lebih Lancar, 5 Shio Ini Disebut Pandai Menarik Peluang Keuangan

JawaPos.com – Memiliki kondisi finansial yang mapan menjadi salah satu harapan banyak orang. Dalam astrologi Tiongkok, karakter dan peruntungan seseorang kerap dikaitkan dengan shio berdasarkan tahun kelahirannya.

Sejumlah penafsiran astrologi bahkan menyebut beberapa shio mempunyai karakter yang mendukung perjalanan finansial. Mulai dari keberanian mengambil peluang, kemampuan membaca situasi, hingga ketekunan dalam membangun penghasilan.

Meski kerap digambarkan sebagai "magnet kekayaan", hal tersebut merupakan bagian dari kepercayaan dan penafsiran astrologi, bukan jaminan seseorang akan menjadi kaya tanpa usaha.

Dilansir dari Horoscope, berikut lima shio yang disebut memiliki peruntungan finansial menarik dan kemampuan dalam melihat peluang untuk meningkatkan kesejahteraan.

1. Shio Macan Shio Macan dikenal dengan karakter berani, percaya diri, dan memiliki energi yang kuat. Dalam penafsiran astrologi Tiongkok, karakter tersebut dapat membantu mereka tampil lebih menonjol ketika sebuah kesempatan datang.

Menariknya, Macan disebut tidak selalu menjadikan uang sebagai satu-satunya tujuan. Sikap tersebut justru dipercaya membuat mereka lebih leluasa mengambil kesempatan tanpa terlalu terbebani oleh keinginan memperoleh hasil secara instan.

Keberanian tampil di depan publik juga dapat membuka pintu menuju berbagai koneksi dan peluang yang mungkin sebelumnya tidak terlihat.

Namun, keberanian tetap perlu disertai perhitungan agar keputusan finansial tidak dilakukan secara gegabah.

2. Shio Kelinci Selanjutnya ada Shio Kelinci, yang dalam astrologi Tiongkok kerap dikaitkan dengan sifat lembut, peka, dan mampu memahami perasaan orang lain.