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Shania Vivi Armylia Putri
Jumat, 18 September 2026 | 01.56 WIB

4 Zodiak Punya Mental Tangguh dan Empati Besar, Tujukan Sisi Rentan Pada Orang Tersayang

Ilustrasi empati. (Magnific) - Image

Ilustrasi empati. (Magnific)

JawaPos.com - Empat zodiak ini adalah sosok orang-orang yang tangguh sekaligus berempati tinggi.

Mereka menunjukkan perpaduan hal tersebut sebagai karakter alami. Mereka berkembang secara emosional dan tidak lagi mengikuti kecenderungan mementingkan diri sendiri.

Berdasarkan informasi dari laman yourtango. Pada (17/9) berikut empat zodiak yang punya mental tangguh dan berhati besar. 

Aries akan mendorong orang terdekat untuk memperjuangkan impiannya. Aries tahu bagaimana caranya supaya mereka terus berusaha mencapai tujuan dan memiliki sikap gigih untuk menuju kesuksesan. Mereka tidak mudah mundur dari tantangan dan sangat protektif pada orang-orang yang dicintainya. 

Taurus adalah seseorang yang mempersiapkan diri dan menyusun rencana. Mereka tahu bagaimana merasakan dan menghadapi emosinya sendiri. Mereka juga bahkan meluangkan waktu untuk mendengarkan orang lain yang sedang membutuhkan. Namun, taurus juga tahu bagaimana harus bersikap tenang saat dunia dan sekelilingnya sedang berantakan.

Leo memiliki kegigihan dan dapat menjadi sosok yang sangat kuat. Mereka mampu memberikan semangat pada orang yang sedang membutuhkan. Leo tahu bagaimana cara menghargai dirinya sendiri. Saat keadaannya menjadi sulit, mereka mampu menemukan kekuatan dan keteguhan hati karena percaya pada kemampuannya.

Saat libra merasa emosi, mereka akan tetap melanjutkan hidup. Mereka mungkin terlihat acuh dan menjaga jarak, tapi sebenarnya cukup sensitif dan menginginkan kasih sayang serta perhatian yang mereka berikan pada orang lain. Libra memiliki kekuatan dan keberanian untuk meraih kemenangan saat sedang menghadapi berbagai tantangan.

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Editor: Novia Tri Astuti
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